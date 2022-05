Barça Mercato : Xavi part à l'assaut d'un défenseur de Chelsea !

Publié par Thomas G. le 04 mai 2022 à 02:26

Barça Mercato : Xavi veut reconstruire sa défense cet été, en plus de Christensen il souhaiterait recruter un deuxième défenseur de Chelsea

Barça Mercato : Un défenseur de Chelsea vers Barcelone ?

Les Catalans sont très actifs alors que le marché des transferts n’a pas encore ouvert ses portes. Les Blaugranas ont de gros objectifs pour la saison prochaine. Ils souhaitent bien figurer en ligue des champions et remporter le titre en Liga. Le FC Barcelone n’ a plus été champion d’Espagne depuis 2019 avec Ernesto Valverde.

Dans cette optique , les Blaugranas ont déjà bouclé la venue de trois joueurs, Franck Kessié, Andreas Christensen et la pépite Pablo Torre. Selon l'insider, Agento Secreto, les Barcelonais souhaiteraient faire signer César Azpilicueta. Le latéral Espagnol veut rentrer en Espagne pour la fin de sa carrière. Les Blues de Chelsea pourraient le laisser partir gratuitement en remerciement de ses services rendus au club. César Azpilicueta peut jouer à droite et à gauche, il peut également évoluer en défense centrale. Il offrirait de nombreuses options à Xavi. De plus, l’entraîneur espagnol lui aurait garanti une place de titulaire. En effet, Xavi ne compte plus sur Sergiño Dest et la légende Daniel Alves ne pourra pas enchaîner tous les matchs.

Un mercato XXL pour le Barça ?

Les Blaugranas se préparent à réaliser un grand mercato cet été. Malgré l’échec qui se profile sur le dossier Erling Haaland, le FC Barcelone est le favori pour accueillir Robert Lewandowski. Le buteur polonais aurait annoncé son intention de rejoindre le Barça à ses dirigeants.

Par ailleurs, Xavi souhaiterait également recruter Ruben Neves et Carlos Soler . Le technicien catalan veut recruter un joueur par poste. Il sait que la prochaine saison sera longue et particulière. En effet, la saison sera coupée en deux à cause de la coupe du monde. Xavi veut compter sur un effectif de qualité. Un effectif qu’il aura lui-même façonné. Ainsi, de nombreux joueurs vont en parallèle quitter le Barça, cet été.