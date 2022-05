OM-Feyenoord : L'annonce forte d'Arkadiusz Milik avant le choc

Publié par Timothée Jean le 04 mai 2022 à 17:35

Pour le match retour décisif contre Feyenoord, l’ OM pourra compter sur Arkadiusz Milik. L’attaquant polonais est très confiant pour ce choc.

OM : Arkadiusz Milik déterminé à se qualifier face à Feyenoord

Jeudi soir, l’Olympique de Marseille retrouve Feyenoord en demi-finale de la Ligue Europa Conférence. Les Marseillais avaient été tenus en échec par les Néerlandais lors de leur première confrontation aux Pays-Bas (3-2) et sont déterminés à prendre leur revanche au Vélodrome. Plombé par d’inhabituelles erreurs défensives, l’ OM devra montrer un autre visage pour ce match retour à Feyenoord. Les hommes de Jorge Sampaoli devront rattraper leur retard d’un but pour tenter de se qualifier pour la finale de la Ligue Europa Conférence.

Et pour ce faire, Marseille pourra compter sur son grand attaquant, Arkadiusz Milik. L’avant-centre polonais est opérationnel et gonflé à bloc pour ce choc. Il est déterminé et prêt à tout donner pour mener son équipe vers la qualification. « Je suis prêt à 100% (…) Si je joue demain j'essaierai de faire de mon mieux. J’espère aider l'équipe pour se qualifier en finale », a-t-il déclaré en conférence de presse ce mercredi.

Arkadiusz Milik rassure sur son état de forme à l' OM

Poursuivant, Arkadiusz Milik est revenu sur sa piètre prestation lors de la défaite face à l’Olympique Lyonnais (0-3) dimanche dernier. Il a tenté de relativiser son match face aux Gones, avant de rassurer sur son état de forme. « C’est le football. On a de bons moments et d'autres moins bons. Le plus important, c'est de continuer à se battre et à avancer. » L’ancien attaquant de l’Ajax Amsterdam garde confiance en lui et en son équipe.

Arkadiusz Milik « compte aller de l’avant » et appelle aussi ses coéquipiers à une réaction collective face à Feyenoord. « C’est un match particulier. On n'a pas été très bon à l'aller, mais on apprend de nos erreurs et demain on sera prêt. Je suis très confiant à l'instant T. Chez nous, tout est possible », a-t-il ajouté. Cela promet déjà un sacré spectacle jeudi soir au Vélodrome.