OM-Feyenoord : Sampaoli justifie un choix fort avant le choc

Publié par Timothée Jean le 05 mai 2022 à 05:35

À l’approche du choc OM-Feyenoord en Ligue Europa Conférence, l'entraîneur Jorge Sampaoli s’est exprimé sur le cas Steve Mandanda.

OM : Jorge Sampaoli s’explique pour Steve Mandanda

Dimanche dernier, Pau Lopez a vécu une soirée compliquée lors de la défaite de l’Olympique de Marseille face à l’Olympique Lyonnais (0-3). À l’issue de revers à domicile, certains observateurs de l’OM n’ont pas hésité à critiquer l’entraîneur Jorge Sampaoli pour son turn-over dans les buts marseillais. Le technicien argentin a en effet réitéré son choix d’aligner le gardien de but espagnol en championnat au détriment de l’emblématique Steve Mandanda.

Mais Jorge Sampaoli a tenu à faire une mise au point sur son choix. « J’allais laisser Steve pour le match contre Lyon, mais j’ai parlé avec lui et il m’a dit qu’il voulait arriver en forme ici, donc c'est Pau qui a joué », a-t-il expliqué en conférence de presse ce mercredi. Ainsi, Steve Mandanda a été laissé au repos en vue d’être prêt pour le choc contre Feyenoord ce jeudi.

Steve Mandanda sera titulaire face à Feyenoord

Il convient de rappeler que si Pau Lopez aligne les rencontres en Ligue 1 cette saison, c'est l'ancien capitaine de l'OM qui est retenu par Jorge Sampaoli pour la Ligue Europa Conférence. Le technicien espagnol estime d’ailleurs que cette répartition de tâches ne pose en aucun cas ses deux gardiens de but. « Je crois que la rotation particulière, quand tu as deux grands gardiens qui ont très bien joué à chaque fois qu’ils ont eu à la faire, ça ne les gêne pas. Je n’ai pas l’impression que ça les dérange. Je l’assumerais si je me rendais compte que c’était une mauvaise décision ».

Ainsi, c’est bien Steve Mandanda qui sera dans les buts de l’Olympique de Marseille face à Feyenoord ce jeudi soir. Le gardien expérimenté compte tout donner pour aider son équipe à se qualifier la finale de la Ligue Europa Conférénce. Rendez-vous est donc pris jeudi soir au Vélodrome, à partir de 21 heures.