Man City Mercato : L’énorme sortie de Guardiola sur son futur

Publié par Ange A. le 05 mai 2022 à 03:05

Man City Mercato : Pep Guardiola a évoqué son avenir avec Manchester City après son élimination en Ligue des champions contre le Real.

Nouvelle désillusion pour les Cityzens, renversés par le Real

Finaliste de la Ligue des champions la saison dernière, Manchester City a échoué aux portes de la finale cette année. L’aventure en Coupe d’Europe a pris fin pour la bande à Kevin De Bruyne mercredi sur la pelouse de Santiago Bernabeu. Vainqueur à l’aller à l’Etihad Stadium (4-3), le leader de Premier League a chuté face au nouveau champion d’Espagne (3-1). Au sortir de ce revers, Pep Guardiola a tenu à saluer son bourreau du soir, plus réaliste. « Ils devaient marquer deux buts et on savait qu’ils en étaient capables. Leur histoire le prouve. Il faut les féliciter, eux et Liverpool », a confié le Catalan à Movistar avant de jeter un froid sur son avenir.

Man City Mercato : Pep Guardiola en sursis chez les Skyblues ?

Le coach de Manchester City a semé le doute quant à son avenir. Arrivé à Manchester en 2016, Pep Guardiola n’a jamais remporté un trophée européen avec les Cityzens. Son contrat arrivant à expiration dans un an, l’ancien coach du Barça a jeté un froid au sujet de son futur. « Je ne sais pas, moi je suis heureux et on a fait de grandes choses ici, mais... On est ici pour l’instant, on verra à l’avenir », a déclaré le technicien espagnol.

Éliminé de la Ligue des champions, Manchester City n’a plus que la Premier League pour sauver sa saison. Mais avec un seul point d’avance sur Liverpool, prochain adversaire du Real en finale de la C1, rien n’est encore plié pour les Cityzens. Un échec en championnat pourrait davantage compromettre l’avenir du tacticien catalan à l’Etihad Stadium. Il lui reste quatre matchs pour conserver son titre de champion d’Angleterre et rester dans les bonnes grâces de sa direction.