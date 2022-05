PSG Mercato : Un coéquipier de Franck Ribéry visé par le Paris SG !

Publié par Thomas G. le 05 mai 2022 à 10:25

PSG Mercato : Les Paris SG a déjà commencé son mercato. Les Rouge et Bleu seraient intéressés par une pépite brésilienne qui évolue en Serie A.

Paris suit une pépite de la Salernitana

Selon la Gazetta dello Sport, le Paris Saint-Germain serait intéressé par un crack brésilien de Serie A, Ederson. Coéquipier de Franck Ribéry à la Salernitana, la pépite brésilienne a fait forte impression depuis ses débuts dans l'élite italienne en janvier dernier. Le joueur de 22 ans s’est très bien adapté au haut niveau européen à tel point que de nombreux clubs le suivraient désormais. Le président de Salernitana, Danilo Iervolino, s’est exprimé ce mercredi sur l’avenir de son crack. « Je crois que, en considérant son âge, ses qualités offensives et défensives, ce serait au moins 30-35 M€ », a déclaré le dirigeant italien.

Ederson est un milieu moderne capable d’évoluer à tous les postes de l'entrejeu grâce à sa grande capacité athlétique. Au Paris Saint-Germain, il ne serait pas dépaysé puisqu’il retrouverait deux de ses compatriotes, Marquinhos et Neymar. Le natif de Campo Grande pourrait ainsi écrire une nouvelle ligne de la longue histoire commune entre le PSG et le Brésil cet été.

PSG Mercato : Paris prêt à miser sur ses jeunes

Le titre en poche après son nul contre le RC Lens il y a deux semaines, le Paris SG peut entrevoir avec sérénité les dernières échéances restantes en championnat avant le mercato estival. La fin de saison pourrait permettre à Mauricio Pochettino de donner du temps aux jeunes joueurs. Certains Titis du PSG se sentent lésés face au faible temps de jeu qui leur a été accordé. Le prometteur milieu Eric Junior Dina Ebimbe souhaiterait notamment quitter le club de la capitale pour engranger de l’expérience, lui qui serait entre autres pisté par le Bayer Leverkusen.

Dans le même temps, les dirigeants parisiens doivent encore convaincre de nombreux jeunes de signer un nouveau contrat. Ismaël Gharbi et Xavi Simons n’ont toujours pas signé avec le PSG et sont courtisés par de nombreux clubs. Selon RMC Sport, ils souhaiteraient avoir plus de garanties sur leur temps de jeu. Enfin, Leonardo doit également convaincre Ayman Kari, l’un des talents les plus prometteurs du centre de formation, de ne pas quitter le nid trop tôt. Il donne sa priorité au Paris Saint-Germain mais intéresse lui-aussi les plus grands clubs européens.