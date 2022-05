Barça Mercato : Naples, Xavi vise une révolution en défense !

Publié par Jules le 05 mai 2022 à 12:00

Barça Mercato : Alors que le FC Barcelone est en pleine reconstruction, Xavi sait déjà ce qu'il veut en charnière centrale pour la saison prochaine.

Barça Mercato : Un grand ménage prévu en défense

Les choses devraient bouger cet été du côté du Barça, et notamment en défense centrale. Clément Lenglet pourrait quitter le FC Barcelone dans les prochains mois alors que Gerard Piqué, actuel titulaire, se fait de plus en plus âgé et n'offre plus autant de garanties qu'à l'époque. À 35 ans, l'international espagnol (103 sélections) devrait néanmoins rester en Catalogne, mais devrait jouer les seconds rôles dès la saison prochaine, en tant que joker pour la future défense centrale que Xavi veut mettre en place.

D'un autre côté, le club catalan essaie également de se débarrasser de Samuel Umtiti, mais éprouve des difficultés à trouver un club capable d'accueillir le joueur la saison prochaine, malgré les intérêts du SRFC et Nice sur le dossier. En tant que titulaire, Xavi veut continuer de faire confiance à Ronald Araujo, récemment prolongé et qui a beaucoup progressé cette saison. La question est de savoir qui accompagnera l'Urugayen dans la charnière du FC Barcelone.

Barça Mercato : Les négociations débutent pour Koulibaly

Le nom qui ressort sans cesse ces dernières semaines est celui de Kalidou Koulibaly, qui évolue sous les couleurs de Naples. D'après le Corriere del Mezzogiorno, le Barça aurait cette saison manifesté son intérêt pour le défenseur sénégalais. Pour lâcher son joueur, le club italien ne veut pas baisser le prix et demande une offre comprise entre 35 et 40 millions d'euros.

L'agent de Kalidou Koulibaly devrait d'ailleurs rencontrer la direction du club napolitain dans les prochaines semaines pour discuter d'un potentiel transfert, au Barça ou ailleurs. Le joueur, de son côté, semble plutôt tenté par un départ cet été, lui qui évolue à Naples depuis 2014 et qui termine son contrat le 30 juin 2023.