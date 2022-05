Arsenal Mercato : Arteta se lance sur un Titi parisien !

Publié par Thomas G. le 05 mai 2022 à 13:06

Arsenal Mercato : Les Gunners ne veulent pas perdre de temps durant le mercato et pourraient passer à l'action pour un international français.

Arsenal Mercato : Arteta va sortir le chéquier

Discrets lors du mercato hivernal, les Gunners vont se montrer actifs durant les prochains mois. Intéressé par Darwin Núñez et Lautaro Martinez (tous deux cotés à plus de 70 millions d'euros), Arsenal a récemment coché d'autres noms pour son secteur offensif. Les Londoniens, qui veulent se donner les moyens de concurrencer Liverpool et Manchester City, pourraient ainsi battre le record du transfert de Nicolas Pépé cet été (recruté 80 millions d'euros en 2019). L’objectif est de retrouver la Ligue des Champions avant de pouvoir se battre pour le titre en Premier League. Ainsi les dirigeants d'Arsenal n’hésiteront pas à mettre la main à la poche pour atteindre ce but.

Les Gunners devraient dans un premier temps se renforcer avec le retour de William Saliba. Le néo-international français a impressionné le staff d’Arsenal, dont Mikel Arteta, qui veut l’incorporer dans son onze la saison prochaine. En parallèle, les Londoniens seraient intéressés par ancien joueur du PSG.

Un ancien prodige parisien à Arsenal

Selon Bild, Arsenal se serait renseigné sur Moussa Diaby, qui a confirmé toutes les attentes placées en lui. Cette saison, l'attaquant de 22 ans a formé l'un des trios les plus performants d'Europe avec Florian Wirtz et Amine Adli, ce qui lui a notamment valu d'être sélectionné chez les Bleus. Leader d’attaque du Bayer avec les récentes blessures de ses deux compères offensifs, Diaby réalise la meilleure saison de sa jeune carrière avec 12 buts et 11 passes décisives.

Le Bayer Leverkusen demanderait pas moins de 75 millions d’euros pour libérer son joyau. Une somme que les Gunners seraient disposés à investir pour s’offrir le natif de Paris, d'après la presse anglaise. Mikel Arteta veut renforcer la concurrence dans son effectif et l’arrivée de Moussa Diaby lui offrirait de nombreuses options. En premier lieu, cela pourrait permettre au prometteur Emile Smith Rowe de se repositionner dans l’axe, son poste préférentiel.