OM Mercato : Un gros échec en défense se confirme pour Marseille

Publié par Timothée Jean le 05 mai 2022 à 21:30

OM Mercato : Décidément rien n’est facile pour Marseille. Le club phocéen voit l’une de ses cibles prendre une autre destination.

OM Mercato : Longoria devancé pour un défenseur italien

L’Olympique de Marseille va-t-il réussir à décrocher la signature d'un nouveau défenseur central lors du prochain ? Cette question mérite d’être posée, tant le club phocéen s’active en coulisse pour renforcer ce secteur de jeu, où plusieurs centraux sont susceptibles de mettre les voiles. Les noms d’Isaak Touré et Evan Ndicka ont été liés à l’OM ces dernières heures en vue de renforcer ce secteur. Sauf que jusqu’ici, ces dossiers n’ont pas été réglés.

La direction de l’ OM poursuit donc sa quête d’un nouveau renfort défensif cet été. Et la dernière cible en date mènerait à Luiz Felipe. Le défenseur de Lazio Rome semblait être un très bon coup pour l’Olympique de Marseille. Puisqu’il arrive en fin de contrat en juin prochain avec le club italien. A priori, il y a peu chance qu’il renouvelle son bail avec la Lazio. Luiz Felipe sera donc libre de signer avec le club de son choix dès cet été. Une aubaine pour l’OM qui pourrait se renforcer à moindre coût. Mais Luiz Felipe ne devrait pas enfiler la tunique marseillaise la saison prochaine, car tout indique qu’il prendra la direction de l’Espagne lors du prochain mercato.

Accord signé entre Luiz Felipe et le Bétis Séville

En effet, Mundo Deportivo confirme cette tendance et annonce qu’un accord aurait été trouvé entre le défenseur italien et le Betis Séville. Il ne manque plus qu’à régler les derniers entre les deux parties pour que le transfert soit officiel. À l’instar de l’ OM, le club andalou se cherche un renfort défensif depuis plusieurs et s'est ainsi rabattu sur Luiz Felipe après avoir échoué sur plusieurs dossiers. Le joueur devrait signer un contrat longue durée avec le club espagnol, annonce la source. Le Betis Séville s’apprête donc à accueillir un nouveau renfort italien cet été. Tandis que l’Olympique de Marseille devra à nouveau explorer d’autres pistes pour étoffer sa défense.