OL Mercato : Une grosse signature déjà bouclée à Lyon !

Publié par Jules le 05 mai 2022 à 19:00

OL Mercato : Alors que la saison lyonnaise n'est pas des plus glorieuses, une bonne nouvelle pourrait tomber dans les prochains jours.

OL Mercato : Une signature attendue en passe d'être bouclée

Cette saison, l' OL n'a pas tout à fait rempli les attentes des supporters et de la direction. Même si l'exercice 2021/2022 n'est pas encore terminé, les places qualificatives pour la Ligue des Champions sont déjà hors de portée des Gones et ces derniers devront batailler jusqu'à la dernière journée pour au moins espérer participer à l'Europa Conference League. C'est donc une saison sans compétition continentale qui se profile à l'horizon pour les hommes de Peter Bosz.

Dans ce contexte compliqué, certains joueurs sont néanmoins parvenus à faire bonne figure en Ligue 1 et à s'imposer comme des éléments indiscutables de l'effectif lyonnais. Parmi eux, on pense notamment à Malo Gusto, qui a fait son trou cette saison, mais aussi et surtout à Maxence Caqueret, qui continue à progresser et à impressionner son monde. Une ombre demeure quand même concernant le joueur, son contrat se termine dans seulement un an. Un problème qui pourrait être réglé dans les prochaines semaines par l' OL.

OL Mercato : Caqueret est d'accord pour prolonger

D'après RMC Sport, l' OL aurait d'ores et déjà trouvé un accord pour prolonger le jeune milieu de terrain de 22 ans très prochainement. En effet, le média révèle que les dirigeants lyonnais ont proposé un accord à Maxence Caqueret qui aurait accepté de poursuivre l'aventure dans son club formateur. Les Gones, qui risquent d'avoir un mercato chargé, notamment avec le dossier Ludovic Blas, devraient donc boucler une première signature très attendue.

Concernant les termes du nouveau contrat de Maxence Caqueret, on sait déjà que ce dernier s'étendra jusqu'en 2026. De quoi laisser à l' OL le temps de profiter de son jeune prodige au milieu de terrain, et au joueur de continuer de progresser encore davantage. Cela permet également aux Gones de repousser les assauts, toujours plus insistants, des écuries voulant recruter le milieu de terrain.