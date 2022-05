PSG Mercato : Riyad Mahrez, le coup de génie du Qatar se précise !

Publié par JEAN-LUC D le 05 mai 2022 à 18:30

PSG Mercato : Ciblé pour remplacer Di Maria, Riyad Mahrez pourrait quitter Manchester City l’été. Et la destination du Paris SG se précise pour le Marocain.

PSG Mercato : Départ confirmé pour Riyad Mahrez

Avec l’éventuel renfort d’Erling Haaland cet été, Manchester City pourrait se résoudre à laisser filer l’un de ses attaquants afin de faire de la place au phénomène norvégien du Borussia Dortmund. Profitant d’une interview accordée à Give me Sport, Dean Jones a indiqué que celui qui est à même de quitter les rangs des Citizens pourrait être Riyad Mahrez.

« Si quelqu'un de la ligne d'attaque devait passer à autre chose, on me dit que Mahrez est celui qu'il pourrait être le plus disposé à partir », a expliqué le journaliste anglais. Arrivé en juillet 2018 contre un chèque de 67,80 millions d’euros, l’ancien milieu de terrain offensif de Leicester pourrait ainsi quitter Manchester City, à un an de la fin de son engagement initial. Une occasion en or pour le Paris Saint-Germain qui tente de recruter le joueur formé au Havre AC depuis plusieurs saisons. À la recherche d’un successeur à Angel Di Maria, qui va quitter librement le club à l’issue de la saison, le club de la capitale serait même bien placé pour arracher la signature du natif de Sarcelles.

PSG Mercato : Riyad Mahrez plutôt à Paris qu’à Milan ?

Sous contrat jusqu’au 30 juin 2023, Riyad Mahrez pourrait quitter les Skyblues lors du prochain mercato estival. Et selon plusieurs sources anglaises, l’international algérien ferait partie des plans de Leonardo pour combler le vide que va laisser Angel Di Maria en attaque. Néanmoins, ces derniers jours, un intérêt de l’AC Milan pour le protégé de Pep Guardiola a été évoqué. Les futurs propriétaires du club lombard voudraient faire de Mahrez la tête de gondole de leur nouveau projet.

Dans le même temps, Tuttosport assure ce jeudi que même si le nom de l’ancien coéquipier de N’Golo Kanté a circulé dans les couloirs du stade San Siro, les Rossoneri viseraient finalement en priorité l’attaquant italien Domenico Berardi, sous contrat avec Sassuolo jusqu’en 2024. L’AC Milan ne devrait donc pas passer à l’action pour le numéro 26 de Manchester City cet été. Une grande nouvelle pour le Paris Saint-Germain et Leonardo qui pourront avoir la voie toute dégagée dans ce dossier.