ASSE Mercato : Saint-Etienne pense à un cadre du SRFC cet été !

Publié par Thomas le 06 mai 2022 à 10:30

ASSE Mercato : Désireux de se reconstruire cet été en cas de maintien, l'AS Saint-Etienne songerait à un homme fort de Genesio au SRFC.

ASSE Mercato : Après Guirassy, Sainté pense à un autre joueur du SRFC

Toujours dans l’incertitude concernant son avenir sportif, l'AS Saint-Etienne devrait connaître un été pour le moins mouvementé. À quelques semaines de l’ouverture officielle du marché des transferts en France (10 juin à minuit), le club ligérien aurait dressé une shortlist importante de ses futures recrues potentielles, où figurent notamment plusieurs joueurs en fin de contrat. Toujours en proie à de grosses difficultés financières, les Verts pourraient frapper un très joli coup du côté du Stade Rennais pour 0€.

Comme le révèle Mohamed Toubache-Ter, ex-responsable communication au SCO d’Angers, l’ ASSE aurait des vues sur Jonas Martin, dont le contrat se termine à l’issue de la saison avec les Rouge et Noir. Le milieu de terrain, arrivé au SRFC en 2019, a vu son club lui indiquer la porte de sortie cet été, et ce malgré une saison plutôt convaincante dans l’entrejeu où il aura régulièrement débuté les rencontres.

Déjà intéressé par l’attaquant Serhou Guirassy en janvier, l’AS Saint-Etienne se concentrerait sur le poste de milieu de terrain désormais, notamment pour prévenir les départs d’Adil Aouchiche ou Mahdi Camara pour ne citer qu’eux. D’après l’insider, Jonas Martin ne serait pas le seul joueur en France qui intéresserait la cellule de recrutement stéphanoise.

Des vues au LOSC, Troyes et Nîmes

Dans le space Twitter organisé par le média Actu Sainté, Mohamed Toubache-Ter a dressé une liste des joueurs dont le profil plait à l’ ASSE. Parmi ces noms, on trouve notamment le milieu lillois, Xeka, qui termine son contrat cet été et qui est visé par plusieurs écuries en Europe. Des joueurs du Nîmes Olympique, comme Zinedine Ferhat ou encore Yassine Benrahou sont également surveillés de près. En défense, les Verts lorgneraient également le Guyanais Yoann Salmier, auteur d’une saison pleine avec l’ESTAC. Néanmoins, Saint-Etienne devra assurer sa place dans l’élite la saison prochaine pour prétendre attirer les joueurs cités plus haut.