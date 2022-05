Barça Mercato : Les Catalans veulent frapper un coup énorme à City !

Publié par Thomas G. le 06 mai 2022 à 14:00

Barça Mercato : Le FC Barcelone, qui prévoit de se renforcer durant le mercato, souhaiterait recruter deux stars de Manchester City.

Barça Mercato : Un énorme deal en vue avec Man City

Le FC Barcelone est sur tous les fronts en ce moment. En plus des pistes menant à Raphinha et Kalidou Koulibaly, les Blaugrana ont récemment été liés à Luis Suarez. Le mercato s’annonce donc chargé pour le Barça qui ciblerait en plus deux cadres de Manchester City. En effet, selon l’insider Thierry Enric, le club catalan veut recruter Bernardo Silva et Aymeric Laporte. Toujours en proie à de grosses difficultés financières, l'actuel dauphin de Liga aurait proposé d’inclure Frenkie de Jong dans l'opération avec les deux Skyblues. Le Barça pourrait donc faire coup double à Manchester City en enrôlant deux titulaires de Pep Guardiola.

Xavi apprécie beaucoup le profil de Bernardo Silva, à l’image de Guardiola, le technicien espagnol aimerait l’installer dans son milieu à 3. Quant à Aymeric Laporte, les Blaugranas cherchent un défenseur central gauche depuis des mois et voient en l'ancien joueur de Bilbao, le profil idéal à ce poste. Le board catalan serait séduit par l'agressivité et les qualités de relance du franco-espagnol.

Frenkie de Jong sacrifié durant le mercato ?

L’ancien joueur de l’Ajax pourrait être vendu par le Barça durant le prochain mercato. Le FC Barcelone veut profiter de la haute valeur marchande du joueur pour renflouer les caisses du club. En parallèle, les courtisans se bousculent sur le dossier, avec entre autres le Bayern Munich, Manchester United et le PSG qui surveillent la situation du joueur.

Frenkie de Jong, qui enchaîne les contreperformances ces dernières semaines avec le Barça, se pose également des questions sur son avenir. Très impacté par le départ de Ronald Koeman en première partie de saison, l'international néerlandais voit Xavi lui préférer d'autres joueurs à son poste. Avec la signature récente de Franck Kessié, le milieu de 24 ans estime ne pas être reconnu à sa juste valeur au FC Barcelone et songe donc à un départ.