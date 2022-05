Montpellier HSC : Encore un gros forfait au MHSC contre Clermont

Publié par ALEXIS le 06 mai 2022 à 16:52

La liste des joueurs indisponibles du Montpellier HSC s’est rallongée. Un autre gros forfait a été confirmé en conférence de presse d’avant-match.

Montpellier HSC : Cabella blessé et absent contre Clermont

Les nouvelles en provenance du Montpellier HSC ne sont pas du tout bonnes, à l'approche du match contre Clermont Foot. Alors que le groupe héraultais compte déjà plusieurs absents et non des moindres : le capitaine Teji Savanier, le gardien de but Jonas Omlin (blessés) et Jordan Ferri (en reprise), Olivier Dall'Oglio a confirmé, ce vendredi, un autre forfait de taille.

Il s’agit de celui de Rémy Cabella. Ce dernier ne pourra finalement pas prendre part au match contre le club auvergnat au stade Gabriel-Montpied, lors de la 36e journée de Ligue 1, ce dimanche. Le milieu de terrain « a ressenti une gêne au niveau des ischios » lors de la préparation de ce match de fin saison, d’après les informations de l’entraineur du MHSC. La blessure de la recrue montpelliéraine n’est certes pas grave, mais Olivier Dall'Oglio ne souhaite pas « prendre de risque ».

MHSC : La recrue Rémy Cabella en grande difficulté

Revenu à la Paillade début avril 2022, Rémy Cabella a déjà joué 5 matchs de Ligue 1 avec son club formateur. Il a même été titulaire 3 fois, mais il n’est toujours pas décisif après 313 minutes de jeu cumulées. D’ailleurs, le Montpellier HSC n’a pas gagné le moindre match avec le milieu offensif sur le terrain. Le bilan des 5 matchs consécutifs de championnat disputés par Cabella est négatif, soit 3 défaites et 2 nuls.

Cependant, l’équipe d’Olivier Dall’Oglio n’a rien à craindre à Clermont, car elle a déjà assuré son maintien dans l’élite. Pour rappel, Rémy Cabella a renforcé le Montpellier Hérault Sport Club, suite à la guerre déclenchée par la Russie contre l’Ukraine. Il a profité de la fenêtre de transfert ouverte par l’UEFA en avril dernier pour s’engager avec son ancien club, jusqu'à la fin de la saison, avec une option de 2 ans de contrat.