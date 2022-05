LOSC - Monaco : Le constat amer de Gourvennec après la défaite

Publié par Ange A. le 07 mai 2022 à 01:33

LOSC : Le Lille OSC a essuyé une nouvelle défaite vendredi à domicile contre l’AS Monaco. Jocelyn Gourvennec a fait part de ses regrets.

LOSC : Tchouameni brise les rêves européens de Lille

Le Lille OSC n’y arrive plus. Vendredi, le LOSC a essuyé une nouvelle défaite contre l’AS Monaco en ouverture de la 36e journée de Ligue 1. Un doublé d’Aurélien Tchouameni a permis aux Monégasques de l’emporter sur la pelouse de Pierre-Mauroy. Angel Gomes a sauvé l’honneur des Dogues à domicile. Suite à ce revers, le champion de France déchu cale à la 10e place à deux journées de la fin du championnat. Contre Monaco, Lille a enchaîné une deuxième défaite de rang. Le club nordiste avait reçu une gifle lors de la dernière journée sur la pelouse de l’ESTAC Troyes (3-0). Les Lillois n’ont enregistré qu’un seul succès lors de leur cinq derniers matchs. De quoi frustrer Jocelyn Gourvennec qui espérait un meilleur résultat face au club du Rocher. Lequel reste désormais sur huit victoires de rang en Ligue 1.

Les regrets de Jocelyn Gourvennec après Monaco

L’entraîneur du Lille OSC estime que son équipe méritait un meilleur résultat. Jocelyn Gourvennec déplore le relâchement des siens face à des Monégasques plus réalistes dans les derniers mètres. « C’est une défaite cruelle, on ne méritait pas ça […] Mais on a raté notre sprint final pour plein de raisons, par manque de fraîcheur mentale et physique peut-être aussi. Ça nous plombe, mais on continuera jusqu’au bout », a confié le coach du LOSC cité par L’Équipe.

Battu par Monaco, l’entraîneur lillois veut continuer à croire en ses chances de finir européen. Pour Jocelyn Gourvennec, il faudra éviter de trébucher face à Nice puis contre Rennes, deux sérieux prétendants au podium. « Quand on est des compétiteurs, on ne lâche pas les matches », a prévenu l’entraîneur des Dogues.