LOSC : Gourvennec envoie du lourd après la défaite à Reims

LOSC : Entraîneur de Lille, Jocelyn Gourvennec l’avait mauvaise après la nouvelle défaite mercredi contre le Stade de Reims.

Défait dans le derby contre le RC Lens (1-2) lors de la dernière journée, le Lille OSC comptait réagir lors de son déplacement à Reims. Mais au final, le LOSC quitte la Champagne sur une nouvelle désillusion. Mercredi, le club nordiste a été battu par le Stade de Reims (2-1). Les locaux ont arraché la victoire dans le temps additionnel par Yunis Abdelhamid. Renato Sanches (57e) avait répondu à l’ouverture du score de Marshall Munetsi (32e). Suite à ce revers, le champion de France en titre poursuit sa triste série. Les Dogues restent sur quatre matchs sans victoire, dont deux défaites de suite. Lille n’est que 9e à cinq journées de la fin. Pas de quoi décontenancer Jocelyn Gourvennec.

Gourvennec garde espoir après Reims

S’il est déçu par la nouvelle contreperformance des siens, l’entraîneur du Lille OSC reste optimiste. Le coach du LOSC veut toujours croire en l’Europe malgré la mauvaise passe de son équipe. Contre Reims, il déplore surtout le relâchement de ses poulains en fin de partie. « Perdre à la fin, c’est incroyable quand on voit la physionomie du match. C’est une grosse déception, une contre-performance », a regretté Jocelyn Gourvennec. L’entraîneur lillois espère enclencher une nouvelle dynamique en cette fin de saison.

« Deux points en quatre matches, ce n’est pas suffisant […] Il reste cinq matches, on doit retrouver de l’oxygène, de l’énergie, de la fraîcheur », a-t-il poursuivi avant de lâcher un message au RC Strasbourg, son prochain adversaire. « On doit garder notre unité, on ne doit pas finir la saison la tête baissée. Dès dimanche, contre Strasbourg, on doit montrer plus de fierté et plus d’honneur », a lancé le coach lillois. Reste à savoir si son discours sera suivi d’effet face à un RCSA plus que jamais candidat à l’Europe avec sa 4e place.