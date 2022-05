OM Mercato : Le terrible aveu de Sampaoli sur Pol Lirola

Publié par Ange A. le 07 mai 2022 à 07:55

OM Mercato : Coach de Marseille, Jorge Sampaoli s’est exprimé sur Pol Lirola, l’une des recrues estivales de Pablo Longoria.

OM Mercato : Sampaoli affiche sa déception pour Pol Lirola

L’Olympique de Marseille ne remportera aucun trophée cette saison. L’OM a été sorti en demi-finale de la League Europa Conference. Alors qu’il reste encore trois journées de championnat, Jorge Sampaoli dresse un premier bilan de sa saison avec Marseille. Le technicien argentin a notamment identifié un gros flop lors du dernier mercato estival. Pour l’entraîneur marseillais, Pol Lirola est loin du niveau attendu. « Il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte dans les hauts et les bas des joueurs. On a beaucoup parié sur le Lirola de la saison dernière. Il a eu un excellent rendement la saison passée. Là, il est un peu plus en dedans. On ne connaît jamais tous les facteurs », a déploré l’Argentin en marge du déplacement à Lorient ce dimanche.

Lirola en chute à Marseille

Comme le souligne Jorge Sampaoli, Pol Lirola n’a pas réussi à revenir à son meilleur niveau. Arrivé en prêt lors de la deuxième moitié de saison l’année dernière, l’arrière droit espagnol avait convaincu. Le joueur alors prêté par la Fiorentina avait inscrit 2 buts et délivré 4 passes décisives durant son prêt. Suffisant pour que Pablo Longoria entame d’âpres discussions avec la Viola pour le transfert de Lirola. Lequel avait finalement été recruté à 6,5 millions d’euros l’été dernier. Le latéral de 24 ans s’est engagé jusqu’en 2026 avec le club phocéen. Le latéral n’affiche plus le même rendement depuis son transfert définitif à Marseille. Cette saison, il ne compte qu’un but et deux passes décisives en 48 apparitions.