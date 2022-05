ASSE : Romeyer lâche de nouveaux indices sur la vente de Sainté

Publié par Ange A. le 08 mai 2022 à 08:53

ASSE : Co-président de l’AS Saint-Étienne, Roland Romeyer s’est encore exprimé sur l’épineux dossier de la vente du club.

ASSE : Nouvelles confidences de Romeyer sur le rachat des verts

Plus d’un an après l’annonce de leur retrait, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer sont toujours aux affaires à l’AS Saint-Étienne. Les candidats au rachat de Saint-Étienne se sont succédés sans pour autant pouvoir convaincre les dirigeants de l’ ASSE. Malgré les difficultés rencontrées dans ce dossier, la vente des Verts reste d’actualité comme l’a confirmé Roland Romeyer. Dans le livre La Vie en Vert de Pascal Pacaly, le co-président stéphanois a évoqué ce sujet. L’occasion d’envoyer un message clair aux candidats au rachat du club ligérien. « J’espère l’arrivée d’un successeur qui s’appuiera sur nos valeurs et pérennisera l’ASSE. La transmission est en effet pour moi une valeur fondamentale : il s’agit avant tout de ne pas oublier qui on est et d’où l’on vient… », a-t-il indiqué.

Un rebondissement en vue dans ce dossier ?

Ces dernières semaines, l’arrivée d’un nouvel actionnaire minoritaire à l’AS Saint-Étienne a été évoquée. Le dossier de vente de l’ ASSE se révélant complexe, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer seraient disposés à accueillir un nouvel investisseur. L’Équipe assurait même que l’arrivée d’un nouvel actionnaire avait été confirmée par Romeyer lors du conseil de surveillance du 30 mars. Mais aucun nom n’avait fuité.

Le rachat de Saint-Étienne sera également tributaire de la fin de saison des hommes de Pascal Dupraz. Barragistes, les Verts n’ont pas encore assuré leur maintien en Ligue 1. Un facteur qui rendrait certains potentiels investisseurs réticents. En attendant que ce dossier soit réglé, un joli chèque attend les Verts cet été. Grâce à un nouvel accord avec CVC Capital, la Ligue va verser 33 millions d’euros sur deux ans au club ligérien. La première tranche, soit 16,5 millions d’euros, est annoncée pour le mois de juillet.