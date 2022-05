ASSE Mercato : Un gros départ inattendu dans les tuyaux à Sainté ?

Publié par JEAN-LUC D le 08 mai 2022 à 13:19

ASSE Mercato : L’AS Saint-Étienne devrait connaître d’énormes bouleversements cet été. Un gros départ totalement inattendu serait même déjà dans les tuyaux.

ASSE Mercato : Julien Sablé sur le départ de Saint-Étienne cet été ?

D’après les informations de Bernard Lions du quotidien L’Équipe, Julien Sablé ne devrait pas être à l’AS Saint-Étienne la saison prochaine. Le journaliste sportif explique notamment que l’adjoint de Pascal Dupraz voudrait trouver un banc en tant que coach titulaire. Une chose dont il ne peut pas rêver pour le moment dans le Forez. Ses intérims en situation de crise à l’ASSE n’ayant pas vraiment plaidé en sa faveur, avec l'image d'un entraîneur aux épaules trop petites pour endosser le costume de numéro 1 à Saint-Étienne. Julien Sablé voudrait donc passer un cap avec une place de titulaire sur le banc d’une équipe. Dans une interview accordée au journal L’Équipe, l’ancien directeur du centre de formation de Saint-Étienne est revenu sur le dernier mercato hivernal des Verts.

ASSE Mercato : Sablé lâche une grosse confidence sur le dernier hiver

Arrivé dans les dernières minutes du mercato hivernal, Enzo Crivelli est encore très loin d’avoir satisfait l’énorme espoir porté sur lui pour être le fer de lance offensif espéré par les dirigeants de l’AS Saint-Étienne. Mais ce dimanche, Julien Sablé avoue que plutôt que l'Apache de 27 ans, les Verts auraient pu accueillir l’ancien international français Loïc Rémy.

« Le joueur que j'ai perdu de vue et que j'aimerais revoir ? Loïc Rémy. Il a failli nous rejoindre à "Sainté", cet hiver. C'est l'un des plus grands joueurs que j'ai connus (à Lens puis à Nice). Exceptionnel. Mais il a subi des déboires dans sa carrière. Il avait des failles et il était tourmenté, parfois », a expliqué le technicien de 41 ans. À 35 ans, l’attaquant formé à l’Olympique Lyonnais aurait ainsi pu débarquer dans le Forez l’hiver dernier.