Stade Rennais Mercato : Le meilleur joueur du SRFC vers l’Italie ?

Stade Rennais Mercato : En course pour une qualification pour la prochaine Ligue des Champions, le SRFC pourrait perdre son meilleur joueur de la saison.

Stade Rennais Mercato : Un accord entre le SRFC et le Napoli ?

Malgré un contrat courant jusqu’au 30 juin 2025, Victor Osimhen pourrait quitter le SSC Naples lors du prochain mercato estival. Arrivé en septembre 2020 contre un chèque de 75 millions d’euros, l’ancien attaquant de Lille OSC pourrait rapporter jusqu’à 100 millions d’euros au club italien. Des cadors comme le Paris Saint-Germain et des clubs anglais étant intéressés par le profil de l’international nigérian de 23 ans. Selon le Corriere dello Sport, les dirigeants napolitains auraient des vues sur Martin Terrier pour succéder à Victor Osimhen.

Deuxième meilleur de la saison en Ligue 1, le protégé de Bruno Genesio s’éclate au Stade Rennais avec 21 réalisions et 2 passes décisives. Le polyvalent ailier de 25 ans pourrait ainsi rejoindre la Serie A cet été afin de succéder éventuellement à Victor Osimhen. Surtout si le club breton ne parvenait finalement pas à accrocher une place pour la prochaine Ligue des Champions. Cependant, le principal concerné ne semble pas particulièrement pressé de quitter le SRFC.

Stade Rennais Mercato : Terrier livre son verdict pour son avenir

Dans une interview accordée à Prime vidéo, Martin Terrier a avoué se sentir bien en Bretagne sans toutefois garantir qu'il resterait au Stade Rennais la saison prochaine. « Je suis épanoui ici, je suis content d'être là. Ce qui est sûr, c'est que c'est une saison fantastique sur tous les points de vue, car on prend beaucoup de plaisir et on produit un beau football. Ce sont de bonnes choses et c'est prometteur pour la suite », a déclaré l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais. Sous contrat avec le SRFC jusqu’au 30 juin 2025, l’attaquant formé au LOSC laisse donc planer le doute sur son avenir chez les Rouge et Noir.