FC Nantes Mercato : L'incroyable sortie de Kita sur sa succession

FC Nantes Mercato : Après le sacre en Coupe de France, Waldemar Kita a lâché un indice de taille sur son avenir. Il a évoqué son départ.

FC Nantes Mercato : Waldemar Kita vers un départ du FCN

Après 22 ans de disette, le FC Nantes a remporté la Coupe de France. Suite à ce sacre, Nantes va retrouver une Coupe d’Europe la saison prochaine. Les Canaris sont qualifiés pour la phase de poules de la Ligue Europa. Pour cette épreuve, le président Waldemar Kita souhaite conserver l’ossature actuelle de son effectif. À part Kolo Muani qui s’est déjà engagé gratuitement avec l’Eintracht Francfort, le dirigeant nantais entend retenir tous les autres acteurs majeurs de cette victoire. « On va prendre du recul, voir comment on peut s’organiser. C’est une autre dimension. On va essayer de retenir tous les joueurs, ce ne sera pas facile. Il faut qu'on discute avec le coach. On est obligés de monter en puissance, c’est une obligation », a indiqué le dirigeant nantais qui s’est également exprimé sur son avenir. L’homme d’affaires n’exclut pas un départ de la présidence du club.

La succession de Kita déjà assurée à Nantes ?

Waldemar Kita occupe la présidence du FC Nantes depuis 2007. Ces dernières années, ses relations avec les supporters du FCN ne sont pas au beau fixe. Une bonne frange de ces fans réclame d’ailleurs le départ de Kita de Nantes. Un collectif s’est d’ailleurs mis en place pour le rachat du FCN. S’il est désormais ouvert à un départ, le patron des Canaris a déjà tranché pour sa succession.

« Mes affaires sont florissantes, je vais prendre du recul petit à petit et laisser la place à Franck Kita et Philippe Mao. Je vais bientôt laisser la place de président à Franck. J’ai déjà presque lâché la place de président. Franck a les mêmes pouvoirs que moi aujourd’hui », a-t-il indiqué. Pas sûr que cette option ravira les supporters du club désirer de tourner la page Kita.