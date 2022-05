OM : Guendouzi envoie un message fort avant le Stade Rennais

Publié par Timothée Jean le 09 mai 2022 à 11:05

Après la brillante victoire de l’ OM face au FC Lorient (0-3), le milieu tricolore, Mattéo Guendouzi, a lancé le choc face au Stade Rennais.

OM : Sampaoli met en avant la belle réaction de Marseille

L’Olympique de Marseille rassure après une semaine très compliquée. Éliminé de la Ligue Europa Conférence par Feyenoord, l’ OM a renoué avec le succès, au meilleur des moments. Les hommes de Jorge Sampaoli se sont imposés dimanche face au FC Lorient (0-3), dans le cadre de la 36e journée de la Ligue 1.

Grâce à cette large victoire à l’extérieur, le club phocéen se donne une bouffée d’oxygène en cette fin de saison et a envoyé un message fort à ses principaux poursuivants dans la course à la qualification pour la prochaine Ligue des Champions. « Je considère que l'équipe a joué 90 minutes au football, en ayant tout le temps le ballon. Lorient n'a pas pu tirer une seule fois du match. La meilleure réponse à ce qu'il s'est passé jeudi, c'était de jouer au football », a déclaré Jorge Sampaoli, visiblement satisfait de la réaction de ses troupes.

Toujours engagé pour une place de dauphin à la fin de saison, l’ OM devra donc poursuivre sur cette lancée en vue de conserver sa deuxième place au classement. Pour ce faire, il faudra surtout terminer plus fort que l'AS Monaco (3e) et le Stade Rennais (4e), ses principaux rivaux, en vue se qualifier pour la Ligue des champions.

Le choc contre le Stade Rennais, Guendouzi y pense très fort

Les Marseillais ont bien conscience de cet enjeu et ce n’est pas Mattéo Guendouzi qui dira le contraire. Hasard du calendrier, l’ OM affrontera le Stade Rennais samedi prochain, avant de se mesurer au RC Strasbourg (5e) la semaine suivante. Deux rencontres décisives pour la qualification en LDC. Le milieu de terrain marseillais est ainsi convaincu que ces affrontements seront des matchs de haut niveau.

Néanmoins, Mattéo Guendouzi croit fortement aux chances de son équipe d’obtenir des résultats positifs lors de ces deux dernières journées. « Pour une fois, on va avoir une semaine pour préparer le match, bien récupérer. On va jouer ces deux matches pour les gagner », a-t-il assuré avant de lancer un premier avertissement aux Rennais. « On a à cœur d'aller là-bas et de faire une très bonne performance ». Les futurs adversaires de l’ OM sont donc prévenus.