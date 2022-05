PSG Mercato : Di Maria s’en va, Leonardo confirme son successeur

Publié par JEAN-LUC D le 09 mai 2022 à 12:35

PSG Mercato : Libre le 30 juin, Angel Di Maria va quitter le Paris SG cet été. Leonardo sait déjà qui va lui succéder au sein de l’effectif Rouge et Bleu.

PSG Mercato : Angel Di Maria en route pour la Juventus Turin

Débarqué en août 2015 contre une enveloppe de 63 millions d’euros, Angel Di Maria passe ses derniers mois au Paris Saint-Germain. En fin de contrat à l’issue de la saison, le milieu offensif de 34 ans ne va pas prolonger son bail dans la capitale. Comme annoncé depuis quelques jours par diverses sources, l’international argentin est en discussions avec la Juventus Turin pour remplacer son compatriote Paulo Dybala cet été.

Les dirigeants de la Vieille Dame seraient disposés à faire une croix sur son âge et à lui offrir un contrat de deux ans ainsi qu'un salaire de 7 millions d’euros annuels. D’après les informations relayées ce lundi par Tuttosport, l’optimisme règne dans ce dossier. Auteur de 3 buts et 8 passes décisives en 29 matches toutes compétitions confondues, Angel Di Maria s’apprête donc à faire ses adieux au Paris SG. Dans le même temps, Leonardo aurait d’ores et déjà bouclé la question de sa succession.

PSG Mercato : Pablo Sarabia de retour pour succéder à Di Maria

Alors que Di Maria devrait terminer sa carrière européenne à la Juventus Turin, le directeur sportif du Paris Saint-Germain aurait tranché concernant son remplacement. En effet, le quotidien portugais Record annonce ce lundi matin que Pablo Sarabia aurait profité de son prêt sans option d’achat au Sporting Portugal pour convaincre les dirigeants parisiens sur sa capacité à remplacer valablement l'ancien joueur du Real dans le secteur offensif.

Auteur d'une excellente saison avec le Sporting, marquant notamment 20 buts et délivrant 9 passes décisives en 44 matches toutes compétitions confondues, l'ailier international espagnol de 29 ans devrait ainsi faire son retour à Paris pour poursuivre son aventure avec les Rouge et Bleu. Son contrat au PSG courant jusqu’au 30 juin 2024. D’ailleurs, selon Record, Leonardo lui aurait déjà signifié qu’il allait avoir une « nouvelle opportunité » de s'imposer au Paris SG à compter de la saison prochaine. La succession de Di Maria serait donc bouclée au Camp des Loges avec Pablo Sarabia, à moins qu'une autre signature vienne renforcer davantage ce poste.