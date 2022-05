RC Lens Mercato : Après Fofana, un top joueur du RCL affole l'Europe !

Publié par ALEXIS le 09 mai 2022 à 16:05

RC Lens Mercato : Auteur d'une saison remarquable en Ligue 1, le RCL voit plusieurs clubs en Europe lorgner l'un de ses hommes forts du milieu.

RC Lens : Cheick Doucouré, priorité de Vieira à Crystal Palace

Ce n’est pas seulement Seko Fofana qui anime le pré-mercato estival du RC Lens en ce moment. Son coéquipier dans l’entre-jeu, Cheick Doucouré est également très courtisé. Ces derniers jours, le nom du milieu de terrain de 22 ans est associé à Crystal Palace. The Sun avait fait savoir qu'il est la priorité de Patrick Vieira, actuel manager des Eagles. Ce lundi, la piste est confirmée par Foot Mercato.

D’après le journal spécialisé, Crystal Palace est en quête d’un milieu de terrain pendant le mercato estival, et le N°28 du RCL est parmi ses cibles, avec Jean-Ricner Bellegarde du RC Strasbourg notamment. « Vieira est d'ailleurs fou du joueur et en a fait l'une de ses priorités estivales », a confirmé la source en parlant du joueur du RC Lens, sous contrat jusqu'en juin 2024 chez les Sang et Or.

Le Malien intéresse aussi des clubs allemands

En plus de l’intérêt des Eagles, le profil de Cheick Doucouré plait également à d’autres formations anglaises. « Plusieurs clubs anglais de plus gros calibre sont également intéressés », assure FM. En dehors de l’Angleterre, des écuries allemandes ont coché le nom de l’international malien (8 sélections) dans leurs shortlists en attendant l’ouverture officielle du mercato d’été.

Pour recruter Cheick Doucouré au RC Lens, ses courtisans devront débourser plus de 20 millions d'euros, soit le double de sa cote actuelle sur Transfermarkt, selon le média spécialisé. Un été pour le moins agité attend donc l'équipe de Franck Haise, qui devra en parallèle gérer les dossiers Jonathan Clauss, Seko Fofana ou encore Arnaud Kalimuendo, tous trois très courtisés sur le marché des transferts cet été.