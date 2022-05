Arsenal Mercato : une grosse arrivée en vue au milieu de terrain !

Publié par Dylan le 10 mai 2022 à 00:05

Arsenal Mercato : Proches d'une qualification en Ligue des Champions, Les Gunners souhaiteraient enrôler cet été un joyau de Premier League.

Arsenal Mercato : Youri Tielemans se rapproche de Londres

Quatrième de Premier League et plus que jamais en course pour une qualification en Ligue des Champions, Arsenal souhaite endurcir son milieu de terrain. Pour cela, le club londonien a coché le nom de Youri Tielemans, une référence dans l'entrejeu en Premier League. Sur ce dossier, les Gunners pourraient profiter de la saison difficile de son club, Leicester. 14es de Premier League, les Foxes ne peuvent plus espérer une place européenne en fin de saison, une situation qui aurait poussé l'international belge à acter son départ cet été.

D'après The Sun, Youri Tielemans pourrait bien se trouver un club qui jouera l'Europe la saison prochaine. Un départ de l'ancien Monégasque semble en tout cas inévitable. Sous contrat jusqu'en juin 2023 chez les Foxes, le Diable Rouge a déjà refusé plusieurs propositions de prolongation de ses dirigeants, qui envisagent désormais un transfert dans quelques mois.

Une offre à 46 millions d'euros

Toujours d'après The Sun, Arsenal serait déjà passé à l'offensive pour enrôler l'ancien Monégasque, avec une offre de 46 millions d'euros en passe d'être acceptée. L'entourage du joueur de 25 ans serait assez confiant concernant l'aboutissement du deal, alors que Mikel Arteta a poussé en coulisses pour que ses dirigeants foncent pour le recruter. L'Espagnol veut du renfort au milieu et estime que Tielemans est la recrue idéale. Avec 36 matchs disputés cette saison pour 6 buts et 4 passes décisives, l'international belge est un élément décisif chez les Foxes, qui l'estiment à 50 millions d'euros.

Manchester United et le Real Madrid sont aussi sur le coup, mais ce sont bien les Gunners qui gardent la pole position dans ce dossier. Selon le correspondant britannique David Ornstein, les discussions entre l'agent de Youri Tielemans et les dirigeants londoniens sont encourageantes, de quoi laisser présager un accord dans les prochaines semaines.