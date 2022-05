Stade Rennais-OM : Genesio lance déjà les hostilités avant le choc

Publié par Timothée Jean le 10 mai 2022 à 06:15

À l’approche du choc entre le Stade Rennais et l’ OM, l’entraîneur Bruno Genesio a envoyé un premier avertissement aux Marseillais.

Samedi soir, à partir de 21 heures, le Stade Rennais jouera très gros face à l’Olympique de Marseille au stade Roazhon Park. Sur une bonne dynamique en championnat, les Bretons devront impérativement battre l’ OM s’ils veulent se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Mais cette mission s’annonce très compliquée, car les Phocéens sont déterminés à conserver leur deuxième place au classement, synonyme de qualification pour la prochaine LDC.

Interrogé en conférence de presse ce vendredi, Bruno Genesio s’est montré très ambitieux en cette fin de saison. L’entraîneur des Rouge et Noir a été précis sur ses intentions, il vise la deuxième place du championnat, actuellement occupée par l' OM. « Nous devons atteindre le classement le plus haut possible. Aujourd'hui, c'est la deuxième place. Ça ne se fera pas tout seul, ça va être très difficile, mais on doit avoir cette ambition-là quand on est joueur ou coach de haut niveau », a-t-il déclaré devant les médias. Les Marseillais sont donc prévenus, c’est une équipe du SRFC déterminée qu’ils affrontent samedi prochain. Cette rencontre s’annonce très capitale dans la course à la Ligue des Champions.

Le Stade Rennais a de fortes chances de finir européen

L'objectif est donc clair pour le Stade rennais. Les Bretons souhaitent retrouver la coupe aux grandes oreilles qu'ils avaient découvert il y a deux saisons. Bruno Genesio compte de ce fait mener ses troupes afin d'atteindre ce grand objectif. Pour ce faire, le SRFC devra impérativement remporter ses trois derniers matchs de la saison. Et cela passe par une victoire mercredi soir face au FC Nantes.

Poursuivant, Bruno Genesio n’a pas exclu l’idée de terminer à la troisième place de Ligue 1. « On sera content si on l'est, c'est toujours valorisant », a-t-il confié. Car le troisième du championnat passera par les tours préliminaires avant d’accéder à la phase finale de la Ligue des Champions. C’est donc une fin de saison palpitante qui attend le Stade Rennais. L’ actuel 4e de Ligue 1 a de fortes chances de finir ­européen cette saison.