LOSC Mercato : Xeka visé par l'ASSE, son remplaçant trouvé au Mexique

Publié par ALEXIS le 10 mai 2022 à 13:50

LOSC Mercato : Pour remplacer Xeka en fin de contrat en juin et visé par l'ASSE, Lille OSC pourrait frapper un joli coup dans le championnat mexicain.

LOSC Mercato : Richard Sanchez à la place de Xeka ?

En fin de contrat au LOSC, Xeka devrait quitter le club nordiste, librement, à l’issue de la saison. Pour le remplacer, la direction lilloise a sur son bureau des informations sur un milieu de terrain évoluant dans le championnat du Mexique, précisément sous le maillot du Club América. Selon les informations de Foot Mercato, les services du Paraguayen Richard Sanchez ont été proposés à Lille OSC. Toujours en Ligue 1, son profil a été également présenté à l’AS Monaco d’après la source.

Les Monégasques sont sur le point de transférer Aurélien Tchouaméni et lui cherchent évidemment un successeur. Même s’il est proposé au LOSC, le joueur de 26 ans ne débarquera pas librement, car il est sous contrat avec le club mexicain jusqu’à juin 2024 et sa valeur marchande est estimée à 5 M€. Un montant dans les cordes de Lille et Monaco. Il faut cependant indiquer qu'investir 5 M€ sur un joueur inconnu en Europe est un pari risqué. Mais il n'est pas encore question de transfert, mais plutôt d'une simple proposition à des clubs en quête d'un milieu de terrain. Les représentants de Richard Sanchez ont aussi contacté des clubs en Europe, dont la Fiorentina en Italie d'après le média spécialisé. Ils tentent ainsi de placer leur poulain dans l’un des 5 grands championnats.

Xeka courtisé par l' ASSE

De son côté, le Portugais Xeka, auteur de 9 réalisations depuis son arrivée à Lille, est scruté par plusieurs clubs en Europe dont l'AS Saint-Etienne, qui aimerait l'enrôler librement cet été. Aux côtés de joueurs comme Jonas Martin du SRFC ou encore Yoann Salmier de l'ESTAC. Voué à partir du Nord de la France dans quelques semaines, le milieu du LOSC prend son temps pour choisir son futur club. Dans le même temps, le Benfica garde un œil attentif à la situation de Xeka, qui ne serait pas contre un retour dans son pays cet été.