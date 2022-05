Angers SCO Mercato : Stéphane Bahoken a déjà reçu une offre !

Publié par Jules le 11 mai 2022 à 16:34

Angers SCO Mercato : En fin de contrat avec le SCO, Stéphane Bahoken doit se trouver un nouveau club et aurait déjà reçu une offre plutôt exotique.

Angers SCO Mercato : Bahoken refuse un club chinois

Auteur de trois buts cette saison, le bilan comptable de Stéphane Bahoken ne devrait pas pousser Angers à formuler une offre pour le conserver au-delà de la fin de son contrat qui approche à grand pas. En effet, l'attaquant de 29 ans va quitter le club en juin 2022 et doit se mettre à la recherche d'un nouveau point de chute. Selon les informations de RMC Sport, une offre lui serait déjà parvenue, venant de Shandong, un club chinois.

Toujours selon le média, Stéphane Bahoken aurait choisi de décliner l'offre venue d'Asie. Si les détails de la proposition en question n'ont pas fuité, le joueur n'aurait eu aucun mal à la repousser, ne voulant pas partir en Chine alors qu'il approche de la trentaine. L'international camerounais (22 sélections) voudrait continuer à jouer en Europe et aurait, par ailleurs, repoussé en parallèle plusieurs clubs qataris et saoudiens pour cet été. Alors que la fin de saison arrive à grands pas, le joueur d'Angers devra bientôt faire un choix pour son futur club.

Angers SCO Mercato : Les Scoïstes devront recruter en attaque

Avec le départ inévitable de Stéphane Bahoken, les solutions offensives risquent de se faire rares au SCO la saison prochaine. En effet, alors que Mohamed-Ali Cho est de plus en plus proche de l' OM à en croire les dernières tendances mercato, les spécialistes du poste sont de moins en moins nombreux en Anjou, à tel point que le club devra sûrement recruter plusieurs éléments à ce poste pour la saison prochaine. Concrètement, les deux joueurs cités plus haut sont les deux seuls avant-centres de métier au sein de l'effectif angevin. Un recrutement parait donc impératif pour aborder la saison prochaine avec sérénité.