OM Mercato : Les négociations avancent pour Boubacar Kamara

Publié par Timothée Jean le 12 mai 2022 à 00:00

OM Mercato : Pisté par l’Atlético Madrid, Boubacar Kamara se rapproche d’Aston Villa. Un accord devrait être prochainement trouvé.

OM Mercato : L’Aston Villa en pole position pour Boubacar Kamara

C’est un dossier qui prend de l'ampleur semaine après semaine du côté de l’Olympique de Marseille. Boubacar Kamara s’apprête à quitter le club phocéen. Le jeune milieu de terrain polyvalent arrive au terme de son contrat en juin prochain avec l’ OM et les négociations autour d’une prolongation sont au point mort. Si le président de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria, n’a pas encore baissé les bras, il a bien conscience qu’il sera très difficile de convaincre Boubacar Kamara de rester.

La tendance actuelle est clairement à un départ du jeune joueur à l’issue de la saison en cours. D’autant que plusieurs clubs européens s’activent en coulisse pour arracher sa signature. Outre Manchester United, Newcastle ou encore le Borussia Dortmund, l'Atlético Madrid a été alerté par la situation contractuelle du Minot marseillais. Les Colchoneros semblaient même bien partis pour arracher sa signature, mais c’était sans compter sur la concurrence d’Aston Villa. Selon les informations de Daily Mail, c’est bien le club entraîné par Steven Gerrardqui est à présent en pole position pour Boubacar Kamara.

Accord proche entre Boubacar Kamara et Aston Villa

Le média britannique explique que les Villans sont en négociations avancées pour le milieu de terrain de 22 ans. Aston Villa lui proposerait un contrat allant jusqu’en juin 2027, accompagné d'une belle offre salariale. Cette ne laisse pas insensible le principal concerné. Toujours selon la source, les négociations avancent rapidement et les positions entre les deux parties se rapprochent.

Le directeur général d'Aston Villa et l’entraîneur Steven Gerrard seraient actuellement en pourparlers pour avec l’entourage de Boubacar Kamara afin de conclure sa signature le plus rapidement possible. Un accord pourrait donc être bouclé entre le minot marseillais et Aston Villa dans les jours à venir. Sauf énorme rebondissement de dernière minute, Boubacar Kamara devrait découvrir la Premier League la saison prochaine.