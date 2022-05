PSG Mercato : United, énorme coup de froid dans le dossier Pogba

Publié par Ange A. le 12 mai 2022 à 05:00

PSG Mercato : Le Paris SG ne serait pas encore proche de finaliser le transfert de Paul Pogba, en fin de contrat à Manchester United.

Depuis l’arrivée de QSI en 2011, le Paris Saint-Germain s’est toujours offert un grand nom du football à chaque mercato estival. L’été dernier, le PSG avait même réussi un coup sensationnel en bouclant les signatures de Lionel Messi et de Sergio Ramos. Ces deux légendes du FC Barcelone et du Real Madrid avaient rejoint la capitale gratuitement. Cet été, Leonardo espère refaire le coup en signant Paul Pogba. Le contrat de l’international tricolore à Manchester United expire cet été et il ne sera pas renouvelé. Ces dernières heures, des avancées significatives ont été dévoilées dans ce dossier XXL. Mais d’après RMC Sport, Paris n’est pas encore passé à l’offensive pour le champion du monde de 29 ans.

Un premier chantier à boucler pour Leonardo à Paris

La radio révèle que Leonardo doit d’abord boucler certains dossiers en interne avant de se pencher sur la signature du Mancunien. Il s’agira notamment pour le directeur sportif parisien de définir les grandes lignes du prochain mercato du PSG. Le Brésilien doit notamment vendre pour réduire l’effectif pléthorique du club ainsi qu’alléger sa masse salariale. Une fois des orientations définies, le responsable francilien devrait donc s’attaquer à Paul Pogba. Lequel serait également dans le viseur de la Juventus de Turin.

La Gazetta dello Sport assurait même d’ailleurs que les Bianconeri croient en leurs chances de récupérer leur ancien milieu de terrain. Pour le journal, la manne financière du PSG constitue un véritable obstacle pour la Vieille Dame. Laquelle ne proposerait que 7,5 millions d’euros annuels au milieu international tricolore. Un montant dérisoire pour le champion de France qui peut offrir davantage à Pogba afin de le rapatrier cet été.