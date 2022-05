OM Mercato : Jorge Sampaoli lâche ses vérités sur son avenir !

Publié par Timothée Jean le 12 mai 2022 à 21:55

OM Mercato : Présent en conférence de presse ce vendredi, Jorge Sampaoli s’est exprimé sur une éventuelle prolongation de son contrat à Marseille.

OM Mercato : Jorge Sampaoli temporise pour sa prolongation

Les lignes bougent du côté de l’Olympique de Marseille. Président de l’OM, Pablo Longoria a entamé des négociations avec son entraîneur Jorge Sampaoli en vue d’étendre son bail expirant en juin 2023. La direction marseillaise aimerait prolonger son contrat de deux années supplémentaires, soit jusqu’en juin 2025. Cette future prolongation ne déplait pas au coach argentin, qui réalise un bon travail sur le banc marseillais depuis son arrivée en mars 2019.

En effet, Jorge Sampaoli n’écarte pas l’idée de s’inscrire dans la durée à Marseille. Mais le technicien de 62 ans n’est pas pressé pour signer un nouveau bail à l’OM. Avant toute chose, il aimerait d’abord décrocher une qualification pour la prochaine Ligue des champions. « J’ai une très bonne relation avec le président et une relation très sincère aussi avec le propriétaire. Je connais leur inquiétude à ce sujet. Mais je me concentre que sur les deux derniers matchs », a-t-il déclaré en conférence de presse.

Jorge Sampaoli vise la deuxième place de Ligue 1

Actuel deuxième de Ligue 1, l’Olympique de Marseille ne doit pas relâcher dans ce sprint final. Car les Phocéens ne comptent plus que trois petits points d'avance sur leur plus proche poursuivant, l'AS Monaco (3e). Les Marseillais devront enchaîner des résultats lors de leurs deux derniers matchs de championnat. Raison pour laquelle le coach marseillais reste concentré sur l’objectif de terminer à la deuxième place avant de parler de prolongation. « On veut rester à la deuxième place », a-t-il ajouté. En cas de qualification directe pour la prochaine Ligue des Champions, Jorge Sampaoli réclamera sans doute quelques garanties sur son prochain recrutement. L’Argentin aimerait avoir un effectif très compétitif la saison prochaine.