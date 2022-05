Stade Brestois : Der Zakarian confirme un coup dur contre Monaco

Publié par ALEXIS le 12 mai 2022 à 22:55

En déplacement à Monaco, samedi (21h) lors de la 37e journée de Ligue 1, le Stade Brestois est privé de deux joueurs blessés, dont l’un est très décisif.

Stade Brestois : Honorat et Faussurier forfaits à Monaco, Uronen incertain

Déjà assuré du maintenaient en Ligue 1, le Stade Brestois joue son avant dernier match de la saison contre l’AS Monaco, samedi, au stade Louis-II, sur le Rocher. L’équipe de Michel Der Zakarian compte deux joueurs indisponibles notamment le meilleur buteur, Franck Honorat. Blessé au tendon d’Achille, il manquera la confrontation avec les Monégasques. Absent lors du déplacement à Metz, puis lors de la réception de Clermont Foot, l’ailier droit du SB29 avait rejoué près d’une heure, samedi dernier face au RC Strasbourg (0-1). Il ne pourra finalement pas enchaîné comme l’a confirmé son entraineur en conférence de presse, ce jeudi.

En plus de Franck Honorat, Julien Faussurier ne sera pas du voyage dans la Principauté. Blessé au pied, il a été déclaré forfait par Der Zakarian. Resté sur le banc de touche contre les Clermontois, l’arrière droit de 35 ans n’avait pas joué contre les Strasbourgeois. Concernant Jere Uronen (défenseur latéral gauche), il « a eu un choc au genou » selon son coach. Pour l’heure, il est incertain pour affronter l’ASM.

Der Zakarian, un bilan acceptable

Le Stade Brestois n’a plus aucune pression, car il est assuré de jouer en Ligue 1 la saison prochaine. Le bilan de Michel Der Zakarian n’est pourtant pas fameux, même s'il peut encore l’améliorer. Actuelle 11e du championnat, l’équipe du Finistère a gagné 13 matchs pour 9 nuls et 14 défaites. Elle a concédé 49 buts et en a marqué 45, soit une différence de but négative de (-4). Cependant, le technicien Franco-Arménien fait mieux que son prédécesseur Olivier Dall’Oglio, dont l’équipe avait fini au 17e rang la saison dernière.