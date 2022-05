Angers Mercato : Le SCO proche d’un surprenant coup en défense

Publié par Ange A. le 13 mai 2022 à 07:55

Angers Mercato : Le SCO serait proche de boucler la signature d’un nouveau défenseur central en provenance de la Hongrie cet été.

Angers Mercato : Un renfort défensif attendu au SCO cet été

Quatorzième du championnat, l’Angers SCO préparerait déjà son prochain mercato. La prochaine fenêtre des transferts devrait être assez mouvementée pour le club de l’Anjou. De gros départs en attaque sont notamment annoncés. Le très courtisé Mohamed-Ali Cho pourrait notamment faire l’objet d’un transfert. Courtisé par l’Olympique de Marseille et d’autres écuries à l’étranger, l’attaquant de 18 ans ne dispose plus d’un an de contrat avec les Scoïstes. Comme lui, Stéphane Bahoken pourrait aussi plier bagages. Idem pour le meneur de jeu Angelo Fulgini. À côté de ces départs, Angers entend également se renforcer. Recruter en défense serait l’un des gros chantiers de Laurent Boissier, le coordinateur sportif angevin. Celui-ci pourrait frapper un coup en Hongrie selon L’Équipe.

Miha Blazic, deuxième recrue estivale d’Angers

Le quotidien sportif révèle que l’Angers SCO est proche de boucler le transfert de Miha Blazic. Âgé de 29 ans, le défenseur central évolue à Ferencvaros, champion de Hongrie. Son contrat expirant cet été, l’international slovène (17 sélections) est libre de s’engager avec le club de son choix. Une opportunité gratuite que pourrait donc saisir Angers cet été. D’après le journal, le deal serait même déjà bouclé à « 100 % ». La source assure néanmoins que les détails du futur contrat du défenseur central avec le SCO n’ont pas encore été dévoilés. Avec la signature annoncée de Miha Blazic, le SCO tiendrait déjà sa deuxième recrue estivale. En fin de contrat au Havre AC, le gardien de but Yahia Fofana est attendu cet été.