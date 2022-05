OM Mercato : Un dernier détail avant la prolongation de Sampaoli

Publié par Ange A. le 13 mai 2022 à 08:25

OM Mercato : Une tendance se confirme pour Jorge Sampaoli

L’été s’annonce agité à l’Olympique de Marseille. Alors que l’avenir de Milik, Kamara, Mandanda et Saliba inquiète, le futur de Jorge Sampaoli reste également à clarifier. Le technicien argentin n’aura plus qu’une année de contrat au terme de cette saison. Pablo Longoria souhaite prolonger l’entraîneur de 62 ans. Disposé à poursuivre son aventure à Marseille, l’intéressé attend le terme de la saison avant de trancher. L’Équipe assure dans son édition de ce vendredi que le coach marseillais conditionne son avenir à une qualification en Ligue des champions. Dauphin du PSG à deux journées de la fin, Marseille reste sous la menace de Monaco, Nice et Rennes. Une fois la qualification pour la C1 assurée, le successeur d’André Villas-Boas devrait rencontrer ses dirigeants.

Déjà des exigences pour le prochain mercato

Jeudi en conférence de presse, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille a d’ailleurs évoqué cette rencontre avec sa direction. « Dans dix jours, après la fin de la saison, on va discuter de ce qui est le meilleur pour le club, le meilleur pour moi. Ce que le club peut m’offrir, et moi, ce que je peux offrir au club », a indiqué l’ancien sélectionneur de l’Albiceleste en marge du déplacement à Rennes ce samedi.

Avec la qualification en Ligue des champions qui se profile, Jorge Sampaoli entend étoffer son effectif. L’Argentin ne cesse de réclamer des renforts à Pablo Longoria. Un nouveau défenseur central est notamment attendu à l’ OM, l’indésirable Alvaro Gonzalez étant annoncé sur le départ. Un nouvel attaquant pourrait également débarquer au Vélodrome, Cédric Bakambu ne donnant pas satisfaction. Le nom du jeune attaquant angevin Mohamed-Ali Cho revient avec insistance à ce sujet.