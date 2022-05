RC Lens Mercato : Le RCL proche d'une énorme signature !

Publié par Jules le 13 mai 2022 à 14:40

RC Lens Mercato : Les Sang et Or, auteurs d'une saison remarquable en Ligue 1, devraient prochainement boucler une signature prestigieuse.

RC Lens Mercato : Une belle saison récompensée

Comme la saison dernière, le RC Lens réalise un très bel exercice 2021/2022 en championnat. Même si le Racing a de grandes chances de passer à côté d'une qualification dans une compétition européenne, le club s'installe encore un peu plus dans la première moitié de tableau de Ligue 1 avec, pour le moment, une belle septième place. Un excellent résultat pour une équipe qui rappelons-le, n'est remonté que très récemment dans l'élite du football français.

Ce retour au premier plan, le RC Lens le doit en partie à Franck Haise. L'entraîneur artésien s'est vite imposé comme l'homme de la situation et a permis, à force de travail, de ramener le Racing Club de Lens à une place très honorable en Ligue 1. Un exploit qui montre le beau chantier réalisé par la direction et le coach lensois depuis plusieurs années. Et cela pourrait encore durer longtemps puisque le technicien du RCL devrait signer un nouveau contrat avec le club.

RC Lens Mercato : La prolongation de Franck Haise bientôt bouclée

Après tout le travail accompli, Franck Haise devrait, naturellement, être récompensé à l'issue de la saison. Alors que le contrat du coach du RC Lens expire dans un an, le club ne veut pas lâcher son homme fort et souhaite construire un projet de longue durée avec lui. C'est pourquoi les dirigeants du Racing devraient très vite lui proposer un nouveau contrat, comme l'indique RMC Sport.

De plus, la prolongation en question ne portera pas que sur le coach des Sang et Or, mais sur l'ensemble de son staff technique, que Haise compte bien conserver sur le long terme. Quoi qu'il en soit, le dossier devrait être rapidement géré par le RC Lens, puisque les deux parties souhaiteraient continuer ensemble. Une raison de plus pour des joueurs comme Seko Fofana, Cheick Doucouré ou Jonathan Clauss de continuer leur aventure dans le Pas-de-Calais ?