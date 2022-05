Stade Rennais-OM : Bonnes nouvelles pour Genesio avant le choc

Publié par Timothée Jean le 13 mai 2022 à 19:10

À la veille du choc Stade Rennais-OM, Bruno Genesio vient de recevoir une bonne nouvelle. Le coach rennais enregistre le retour de plusieurs renforts.

Stade Rennais : Bruno Genesio avec un groupe au complet contre l’OM

Après sa défaite face au FC Nantes (2-1) mercredi soir, le Stade Rennais a l’occasion de se remettre la tête à l’endroit dès ce week-end. Le club breton accueille samedi soir (21h) au Roazhon Park, l’actuel deuxième de Ligue 1, l’Olympique de Marseille. Cette rencontre, comptant pour de la 37e journée du championnat, s’annonce très décisive dans la course à la Ligue des Champions. Car le SRFC (5e) peut encore décrocher une place européenne. Pour ce faire, les Bretons devront enchainer des résultats positifs dans ce sprint final.

Pour ce choc face à l’ OM, Bruno Genesio enregistre d’ailleurs des renforts de taille dans son groupe. Contrairement à l’Olympique de Marseille, dont l’effectif est décimé par plusieurs blessures, le Stade Rennais pourra compter sur l’ensemble de ses joueurs. L’entraîneur Bruno Genesio a confirmé la bonne nouvelle en conférence de presse, il n'y a aucun blessé à déplorer. « Pour la première fois depuis le début de saison, on est au complet », a-t-il assuré devant les médias.

Kamaldeen Sulemana, Loïc Badé et Jérémy Gélin sont opérationnels

En effet, Kamaldeen Sulemana a repris le chemin de l’entraînement. Éloigné des pelouses depuis mi-février, l’attaquant ghanéen est remis de sa blessure au dos. Il est opérationnel pour le match décisif contre l’Olympique de Marseille et postule pour une place de titulaire. Même son de cloche pour Loïc Badé. L’entraîneur du Stade Rennais a rassuré sur son état de santé, expliquant que le défenseur central est « remis de ses soucis aux adducteurs ». Victime d’une grave blessure au genou avant les Jeux olympiques de Tokyo l’an dernier, Jérémy Gélin a également repris l’entraînement collectif cette semaine. Il n’y aura pas non plus de joueurs suspendus du côté du SRFC.