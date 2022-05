PSG Mercato : Pep Guardiola à la place de Pochettino ? La bombe !

Publié par JEAN-LUC D le 13 mai 2022 à 23:40

PSG Mercato : Alors que Mauricio Pochettino devrait être remercié cet été, Pep Guardiola serait toujours dans les plans des dirigeants du Paris SG.

Sauf énorme revirement de dernière minute, Mauricio Pochettino ne devrait pas poursuivre sur le banc du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Comme l’indique le quotidien L’Équipe dans son édition de ce vendredi, les dirigeants du club de la capitale se sont mis à la recherche d’un nouvel entraîneur pour se séparer de l’Argentin à l’issue de la saison. Nasser Al-Khelaïfi et les siens auraient déjà fait les calculs et sauraient désormais qu’un licenciement de Pochettino leur coûterait entre 10 et 15 millions d’euros en indemnités. Rêve de longue date de l’émir du Qatar, propriétaire du PSG, Zinédine Zidane a refusé le poste, alors qu’il est libre depuis la fin de la saison dernière, malgré une proposition titanesque.

Également tenté, Antonio Conte ne semble pas particulièrement chaud pour quitter Tottenham. Les autres cibles que sont Joachim Löw, Thiago Motta et Marcelo Gallardo ne semblent pas faire l’unanimité au sein de la direction parisienne, en à croire le journal régional. Le média francilien assure alors que les décideurs qatariens du Paris SG penseraient aussi à deux grosses stars mondiales que sont Pep Guardiola et Jürgen Klopp. Après sa prolongation jusqu’en juin 2026, l’Allemand de 54 ans est carrément intouchable à Liverpool, mais la situation serait toute autre.

PSG Mercato : Guardiola fait une annonce fracassante sur son futur

Présent sur le banc de Manchester City depuis juillet 2016, Pep Guardiola arrive au terme de son engagement dans un an. Et d’après ses propres propos, une prolongation n’est pas encore à l’ordre du jour en ce moment. « Si je prolonge mon contrat, ça ne sera pas avant la fin de la saison prochaine. Ça n'arrivera pas avant. Cela fait de nombreuses années que je suis ici et je dois voir comment l'équipe et nous-mêmes, comment nous sommes ensemble », a déclaré l’ancien coach du FC Barcelone lors d’un entretien avec Sky Sports.

De quoi entretenir l’espoir du côté du Paris Saint-Germain, où selon L’Équipe, « aucun successeur potentiel ne fait l’unanimité en interne. » Après le Barça, le Bayern Munich et Manchester City, Guardiola pourrait ainsi débarquer à Paris pour tenter de faire gagner sa première Ligue des Champions aux Rouge et Bleu. En interne, le tout nouveau champion de France envisagerait même « une solution provisoire » en attendant la fin de contrat de Guardiola chez les Citizens à l’été 2023.

Affaire à suivre donc…