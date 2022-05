ASSE Mercato : Après Nordin, un autre départ important annoncé !

Publié par ALEXIS le 14 mai 2022 à 14:55

ASSE Mercato : Écarté du groupe stéphanois par Dupraz, Kolodziejczak ne devrait plus rejouer avec l’AS Saint-Étienne. Son agent a annoncé son départ.

ASSE Mercato : Timothée Kolodziejczak écarté par Pascal Dupraz

Auteur de deux buts contre son camp lors des défaites de l’ ASSE face à l’OM (2-4) et l’AS Monaco (1-4) en avril dernier, Timothée Kolodziejczak est resté sur le banc de touche lors la 35e journée à Renne (2-0). Il est ensuite sorti du groupe par Pascal Dupraz. Le défenseur central était ainsi absent de l’équipe de l’AS Saint-Étienne contre l’OGC Nice (4-2) et ne figure pas parmi les joueurs convoqués par le coach des Stéphanois pour affronter le Stade de Reims, ce samedi (21h) à Geoffroy-Guichard. Selon L’Équipe, le polyvalent arrière est écarté parce que Pascal Dupraz estime qu’il « est loin du niveau requis en match comme en séance d'entraînement ».

L'agent de Kolodziejczak annonce son départ

L’agent de Timothée Kolodziejczak a réagi à la période difficile traversée par son poulain dans le quotidien sportif. Il a d’abord expliqué pourquoi ce dernier se retrouve dans cette situation compliquée. « "Timo" s'est retrouvé en difficulté dans le jeu parce qu'il a été déplacé au poste de latéral gauche. Il a aussi été gagné par une certaine usure et lassitude, au regard de la situation du club depuis plusieurs saisons », a justifié Jean-Christophe Cano, tout en rappelant que Kolodziejczak « a enduré » beaucoup de choses « depuis le départ de Jean-Louis Gasset (en mai 2019) ».

Pour finir, l’agent de joueurs a confirmé le départ de son protégé. « ‘’Kolo’’ s'en ira en fin de saison avec un sentiment de gâchis », a-t-il lâché. Il faut noter que le joueur de 30 ans, recruté à 4,5 M€ chez les Tigres de Monterey (au Mexique), est en fin de contrat à l' ASSE en juin 2022, après 4 saisons chez les Verts.