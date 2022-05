PSG Mercato : Le père de Messi lâche une bombe sur son avenir !

Publié par JEAN-LUC D le 15 mai 2022 à 22:11

PSG Mercato : Lionel Messi ira-t-il jusqu’au terme de son contrat avec le Paris SG ? Le père de l’attaquant a fait une déclaration fracassante sur le sujet.

PSG Mercato : Lionel Messi prêt à retourner au Barça ?

Après plus de vingt ans sous le maillot du FC Barcelone, Lionel Messi a quitté la Catalogne et la Liga pour s’engager en faveur du Paris Saint-Germain, en Ligue 1. Après une première saison d’adaptation plutôt compliquée pour l’international argentin de 34 ans (33 matches, 11 buts et 13 passes décisives), plusieurs sources ont assuré que le septuple Ballon d’Or gardait dans un coin de sa tête l’idée d’un retour à Barcelone cet été.

Et comme si les rumeurs ne suffisaient pas, c’est le père et agent du numéro 30 du PSG qui a enfoncé le clou avec une déclaration fracassante ce dimanche. Interrogé par les équipes de la célèbre émission El Chiringuito, à son arrivée à Barcelone, Jorge Messi a relancé la rumeur d’un retour de son fils. « J’espère que Messi reviendra à Barcelone un jour », a lancé le père de l’ancien capitaine des Blaugranas. Une sortie médiatique qui a rapidement enflammé la toile et qui est arrivée aux oreilles des dirigeants barcelonais.

PSG Mercato : Joan Laporta ouvre grand les bras à Messi

Après la déclaration fracassante du père de Lionel Messi, le président du FC Barcelone a été interrogé sur un éventuel retour du natif de Rosario. Et Joan Laporta n’a pas eu la langue de bois sur le sujet. « Est-ce que j'aimerais que Leo revienne ? Oui bien sûr », s’est empressé de répondre l’avocat espagnol de 59 ans.

Puis en marge du match nul à Getafe (0-0) ce dimanche, Mateu Alemany, directeur du football, a lui aussi évoqué le dossier. « Messi ? Si nous devons dire quelque chose, nous le dirons », a confié le dirigeant catalan au micro de Movistar. À une journée de la fin du championnat, la rumeur d’un retour de la Pulga à Barcelone cet été est ainsi relancée par son propre père.

Affaire à suivre donc…