OM Mercato : Le bras de fer a commencé pour Boubacar Kamara !

Publié par Timothée Jean le 16 mai 2022 à 15:10

OM Mercato : Grosse bataille en cours pour Boubacar Kamara

Boubacar Kamara arrive à un tournant décisif pour la suite de sa carrière. Le jeune milieu de terrain polyvalent sera libre de tout contrat en juin prochain. Si la direction de l’ OM se démène pour étendre son bail, le jeune joueur refuse toujours de prolonger dans son club formateur. Il devrait quitter gratuitement l’Olympique de Marseille dans les semaines à venir. Plusieurs cadors européens se livrent déjà une grosse bataille en interne en vue d’arracher sa signature.

Dans le viseur de l’Atlético Madrid depuis de longs mois, Boubacar Kamara voit le club madrilène insister pour son transfert. Le journal Marca explique même que les Colchoneros conserveraient toujours une longueur d'avance face aux concurrents, notamment parce qu'ils travaillent depuis longtemps sur le dossier en négociant avec le principal concerné et son entourage. Sauf que le club d’Aston Villa, intéressé aussi par le profil du Minot marseillais, pourrait bien gâcher les plans de l’Atlético Madrid.

Il faut dire que le profil polyvalent de Boubacar Kamara semble tout à fait correspondre au style de jeu des deux équipes. Ses qualités dans l’entrejeu ne sont plus à prouver et il affiche une grande maturité malgré son très jeune âge (22 ans). Le joueur se retrouve ainsi au cœur d’un véritable bras de fer entre Aston Villa et l’Atlético Madrid pour sa signature. Reste à savoir lequel de ces deux clubs raflera la mise. Le média Birmingham Mail avance pour sa part que le club entraîné par Steven Gerrard pourrait bel et bien doubler l'actuel troisième de Liga dans ce sprint final. Le média local précise que Boubacar Kamara aimerait rebondir en Premier League la saison prochaine, un championnat qui correspondrait davantage à son profil.

Dernier match à Marseille pour le Minot

Libre de tout contrat en juin prochain, Boubacar Kamara s’apprête ainsi à disputer sa dernière rencontre sous le maillot phocéen face au RC Strasbourg, samedi prochain à partir de 21 heures. Il devrait être repositionné en défense pour ce choc de la dernière journée de Ligue 1. En l’absence de William Saliba, suspendu pour accumulation de cartons jaunes, le Minot marseillais devrait être associé à Duje Caleta-Car en défense centrale, comme le révèle L’Équipe. Dernier grand défi de son aventure olympienne, Kamara tentera contre le RCSA de qualifier son club de cœur pour la prochaine Ligue des Champions, avant de s'envoler vers d'autres cieux.