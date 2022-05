FC Lorient Mercato : Christophe Pélissier se confie sur son avenir

Publié par Dylan le 18 mai 2022 à 00:34

FC Lorient Mercato : Alors que le FC Lorient vient de décrocher son maintien en Ligue 1, l'entraîneur du club breton Christophe Pélissier s'est exprimé sur son avenir.

FC Lorient Mercato : Pélissier veut rester au FCL

De retour en Ligue 1 la saison dernière, le FC Lorient savait que son opération maintien allait être encore difficile mais réalisable cette année. Après le nul obtenu sur la pelouse des Girondins de Bordeaux il y a 3 jours (0-0), le club breton a définitivement assuré sa place en Ligue 1 la saison prochaine. Un maintien qui a évidemment provoqué un énorme soulagement chez tous les supporters lorientais, mais également chez les dirigeants. Parmi eux, Christophe Pélissier se trouvait en première ligne.

L'entraîneur du FC Lorient n'en est pas à sa première réussite avec un club. En 2014, soit 8 ans en arrière, Christophe Pélissier était parvenu à emmener le Luzenac AP (Ariège) jusqu'à la deuxième place de National, le 3ème échelon du football français, offrant au passage ce qui aurait dû être la première promotion de l'histoire en Ligue 2 du club. Puis après Luzenac, c'est Amiens qui connaît un bonheur immense en montant 2 fois d'affilée, en Ligue 2 puis en Ligue 1 lors de la saison 2017-2018 avec Christophe Pélissier. Le maintien avec le FC Lorient n'est donc qu'un exploit parmi d'autres dans la carrière de l'entraîneur breton, qui souhaite rester à Lorient l'année prochaine.

« Je suis prêt pour rempiler »

À l'issue du match nul contre Bordeaux samedi, Christophe Pélissier a confirmé qu'il voulait poursuivre l'aventure en Bretagne. « Je suis prêt pour rempiler​. Je suis sous contrat encore pour deux ans, jusqu’en 2024. L’objectif est atteint. On sait qu’il y aura quatre descentes la saison prochaine, qui sera très difficile. On doit se préparer à cela. » a t-il confié dans des propos relayés par Ouest France avant de poursuivre en zone mixte.

Christophe Pélissier devrait donc bien être l'entraîneur du FC Lorient la saison prochaine, alors que la Ligue 1 va totalement changer de format à partir de septembre. En effet, il y aura cette fois 4 descentes directes (au lieu de 2 cette saison) et aucun barrage Ligue 1/ Ligue 2. Les playoffs vont donc également disparaître en Ligue 2. Autrement dit, l'opération maintien sera encore plus compliquée pour le FC Lorient et Christophe Pélissier, qui va avoir un nouveau challenge de taille à relever dans les mois à venir.