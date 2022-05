Angers SCO Mercato : RC Lens, un cadre angevin affole le marché !

Publié par Jules le 13 mai 2022 à 16:35

Angers SCO Mercato : Définitivement sauvés d'une potentielle relégation, les Angevins préparent déjà leur mercato qui sera animé cet été.

Angers SCO Mercato : Un cadre du club sur le départ

Cette saison n'aura pas été de tout repos pour les hommes de Gérald Baticle. Après une bonne première partie de saison, Angers s'est écroulé lors de la phase retour et a dû batailler quasiment jusqu'à la fin pour valider un maintien qui semblait pourtant largement accessible. Maintenant que l'objectif de rester en Ligue 1 est définitivement validé grâce à la défaite de l'ASSE contre l'OGC Nice, les Scoïstes peuvent enfin se tourner vers la saison prochaine et préparer le marché des transferts.

Une chose est quasiment actée, Thomas Mangani ne devrait pas porter le maillot du SCO la saison prochaine. Le milieu de terrain de 35 ans est en fin de contrat avec le club du Maine-et-Loire et refuse depuis le début de prolonger son contrat. L'issue la plus probable semble donc un départ libre du joueur cet été et ce qui est sûr, c'est que les prétendants ne manquent pas pour le milieu angevin.

Angers Mercato : De nombreux clubs s'arrachent Mangani

À l'image de Stéphane Bahoken qui devrait quitter le club, Thomas Mangani est lui aussi proche de la sortie. Une chose les différencie cependant, le second est beaucoup plus courtisé que le premier en France, mais aussi à l'étranger. Si l'intérêt du RC Lens a été annoncé, il y a plus d'une semaine, d'autres clubs se seraient joints à la bataille pour récupérer celui qui a inscrit 6 buts et délivré 2 passes décisives cette saison en Ligue 1 avec l' Angers SCO.

Ainsi, en plus des Artésiens, le Clermont Foot 63 se serait aussi renseigné sur le milieu de 35 ans pour apporter un peu d'expérience à un effectif composé de joueurs, qui, pour beaucoup, découvraient la Ligue 1 cette saison. En Ligue 2, le SM Caen serait très intéressé par son profil pour l'opération remontée. Enfin, en Belgique, le Standard de Liège aimerait beaucoup le joueur également. Thomas Mangani, qui n'a pas encore accepté la prolongation d'un an proposée par Angers, aura donc l'embarras du choix.