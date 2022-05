PSG Mercato : Un grand espoir du club brise le silence !

Publié par Thomas G. le 18 mai 2022 à 21:20

PSG Mercato : Barré par la forte concurrence au Paris Saint-Germain, un jeune espoir parisien s'est exprimé sur son futur dans son club formateur.

PSG Mercato : Un Titi sort du silence

À l'instar du Stade Rennais où Lyon dans l'hexagone, le Paris Saint-Germain dispose de l’un des meilleurs centres de formation d’Europe. Chaque année, les pépites du club viennent frapper à la porte du groupe professionnel. Face à la forte concurrence à Paris, certains jeunes en manque de temps de jeu décident de partir en prêt. L’un de ces nombreux Titis, actuellement prêté au Havre, s’est livré ce mercredi dans la presse.

Au micro de Goal, le prometteur Thierno Baldé s’est confié pour évoquer sa situation et sa première saison loin du Paris Saint-Germain. Le défenseur de 19 ans, prêté au HAC, a expliqué les difficultés que peuvent rencontrer les jeunes du PSG, notamment au moment d'engranger du temps de jeu ailleurs. « C’est vrai que c’est dur d’être prêté en Ligue 2 parce qu’on a grandi dans l’un des plus grands clubs français et européens et on rêve tous de faire notre première en pro avec l’équipe une du PSG. Mais il ne faut pas brûler les étapes et jouer en L2, c’est une opportunité », a confié le natif de Villeneuve Saint-Georges. À travers cet entretien, Baldé a notamment souligné la réticence de certains jeunes, à quitter la vie de star proposée par le Paris SG pour un club moins huppé.

Le prêt, une idée à suivre pour les jeunes ?

Depuis le rachat par QSI, le PSG a beaucoup de mal à gérer l’émergence des talents du centre de formation. Ainsi, certains jeunes en quête d'expérience décident de partir. Dans ce sens, le prêt pourrait s’avérer être la meilleure option pour le Paris Saint-Germain, qui ne souhaite pas reproduire les erreurs commises avec Kingsley Coman ou encore Moussa Diaby et Christopher Nkunku. De son côté, Thierno Baldé a tiré un grand bénéfice de son prêt en Normandie, gagnant en temps de jeu sous les ordres d'une ancienne figure parisienne. « j’ai énormément pris confiance en moi. C’est ce qui a le plus changé parce que le coach (Paul Le Guen) m’a fait confiance et m’a beaucoup appris. Enchaîner les matchs, accumuler les minutes m’a permis de grandir », a déclaré le jeune latéral qui pourrait faire son retour au PSG cet été pour suppléer Achraf Hakimi.