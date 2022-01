RC Lens Mercato : Un joueur de Liverpool vers le RCL ?

Publié par Gary SLM le 01 janvier 2022 à 11:52

Ce mercato hivernal réserve bien des surprises au RC Lens. Les dirigeants lensois visent un joueur de Premier League, de Liverpool précisément.

RC Lens Mercato : Un buteur de Liverpool ciblé

La saison dernière, le RC Lens avait été surprenant en terminant à la 7e place du classement. Pour un promu, la performance était notable. Les dirigeants lensois ne dorment pour autant pas sur leurs lauriers puisqu’ils se fixent des objectifs ambitieux pour l’exercice en cours. Même si les Sang et Or arrivent pour l'heure à la 9e place en Ligue 1 après la phase allée, l'intention de changer la donne dans la seconde partie de la saison est clairement affichée.

L’ entraîneur Franck Haise milite pour renforcement de son effectif ce mercato hivernal. Il cible pour ce faire les meilleurs profils à moindre frais. Et pour sa nouvelle trouvaille, l’idée n’est pas peu excellente. Divock Origi, l’attaquant des Reds de Liverpool déjà ciblé l'été dernier est de nouveau dans le viseur du Racing Club de Lens. L’attaquant belge passé au LOSC, bien que présentement en baisse de régime au club anglais, est clairement souhaité au RCL.

RCL Mercato : Divock Origi, ce qu’il gagne à venir en Ligue 1

Un éventuel transfert de Divock Origi lors de ce mercato hivernal, même dans le cadre d’un prêt, serait une bonne affaire pour les deux parties. Même s’il est remplaçant de luxe du côté de Liverpool, le buteur de 26 ans a l’expérience nécessaire pour aider les RC Lens à accrocher une place européenne en fin de saison. Il connait la Ligue 1 pour avoir brillé à Lille, un atout dans sa manche pour faciliter sa relance.

Revenir dans le championnat qui l’a fait connaitre pour se rappeler au monde du football est sans doute une des meilleures pistes possible pour le joueur de 26 ans. Avec le Racing Club de Lens qui s’est donné la réputation de club pratiquant un beau jeu, ses qualités pourraient vite taper à l’œil des recruteurs de plus grands clubs de foot européens. Une belle seconde partie de saison sous les couleurs Sang et Or pourrait aussi lui donner plus de chances de revenir dans les plans de jeu de Jürgen Klopp.

Les conditions pour un prêt de Divock Origi aux lensois

L’histoire du prêt de Divock Origi au RC Lens est loin d’être écrite. Avec un salaire sans prime estimé à 1.456.000 euros /an de Divock Origi, Lens devra se préparer à payer seul les 728 000 euros hors primes restant de son salaire jusqu’à la fin de la saison. Avec la faible capacité économique du club nordiste, un choix des dirigeants est à faire sur la nécessité d’investir autant d’argent sur un joueur offensif pour 6 mois.

L’autre difficulté est que même s’il ne l’utilise pas régulièrement, Jürgen Klopp aime bien garder ses options pour prévenir d’éventuelles blessures de ses joueurs titulaires. Avec la pandémie de Covid-19 qui rode, plusieurs joueurs peuvent être touchés à tout moment de la saison, ce qui est forcément pris en compte dans la réflexion du coach allemand. Le RCL doit donc se montrer persuasif pour recruter Divock Origi.