Arsenal Mercato : Mikel Arteta fonce sur un milieu brésilien !

Publié par Thomas G. le 20 mai 2022 à 01:26

Arsenal Mercato : Dépités après la défaite face à Newcastle, les Gunners souhaiteraient recruter un milieu de terrain de la Juventus.

Arsenal Mercato : Arteta veut refaire son entrejeu

La défaite face à Newcastle a été terrible pour les Gunners qui ont quasiment dit adieu à leurs espoirs de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Désormais en ballotage défavorable, Arsenal doit espérer un exploit de Norwich pour finir 4e. Cette situation impacte le mercato des Londoniens, sans l’argument de la Ligue des Champions convaincre sera plus difficile. Néanmoins, les Gunners n’ont pas perdu espoir de se renforcer.

Selon Nicolò Schira, Arsenal serait très intéressé par Arthur Melo. L’international Brésilien de la Juventus avait failli rejoindre Londres cet Hiver, mais les Bianconeri s’étaient opposés au deal. Cependant, 4 mois plus tard, la donne a changé, Arthur ne fait plus l’unanimité à Turin et son club aurait ciblé l'Italien Jorginho (Chelsea) pour le remplacer.

Ainsi, Arsenal pourrait profiter de la situation pour recruter l’international brésilien. Depuis son départ du Barça, Arthur peine à faire redémarrer sa carrière. Une arrivée à Londres pourrait lui permettre de repartir sur de bonnes bases. D’autant plus qu’Arthur Melo retrouverait deux de ses compatriotes à Londres, Gabriel Martinelli et Gabriel Magalhães mais également Gabriel Jesus, si le transfert de ce dernier se réalise ces prochaines semaines.

Arsenal tape du poing sur la table

L’échec qui se profile concernant la C1 l'année prochaine n’a pas refroidi les ardeurs des dirigeants d’Arsenal. En effet, selon la presse anglaise, les propriétaires du club londonien auraient débloqué 150 à 200 millions d’euros pour la prochaine fenêtre des transferts. Une manne financière conséquente qui devrait permettre aux Gunners de concurrencer les équipes de tête.

En parallèle, Mikel Arteta a décidé d’accorder sa confiance à William Saliba dans le secteur défensif. Une mauvaise nouvelle pour l' OM qui souhaitait conserver l'international tricolore après sa belle saison en prêt en Ligue 1. Le retour de l'Allemand Serge Gnabry est également étudié par les dirigeants d'Arsenal. Annoncé sur le départ du Bayern Munich, l'ancien joueur des Gunners pourrait revenir à Londres contre une offre de 45 millions d’euros. L'été s'annonce donc chaud du côté de l'Emirates Stadium.