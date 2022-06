Barça Mercato : Un prodige brésilien bientôt de retour à Barcelone

Publié par Thomas G. le 30 juin 2022 à 23:04

Barça Mercato : Tout proche de boucler la vente de Frenkie de Jong, les Blaugranas pourraient voir revenir un grand talent brésilien.

Barça Mercato : Vers un retour inattendu en Catalogne

Le Barça vient de signer un accord pour céder une partie de ses droits de télévision. Cette signature va permettre au FC Barcelone de recevoir plus de 200 millions d’euros. Une somme d’argent qui devrait aider les Blaugranas à se renforcer durant le mercato. Dans un premier temps, les Barcelonais devraient officialiser les venues de Franck Kessié et d’Andreas Christensen, qui arriveront libres.

Xavi souhaite que le club recrute un milieu de terrain pour pallier au futur départ de Frenkie de Jong. Selon Sport, une surprenante piste est explorée en Catalogne, le journal espagnol indique que le Barça se renseigne sur Arthur Melo. Le milieu de terrain bresilien qui évolue à la Juventus est passé par le Barça de 2018 à 2020. L’international auriverde avait été sacrifié pour reflouer les caisses du club dans un retentissant échange avec Miralem Pjanic.

Deux ans plus tard, la situation a nettement evolué. Arthur Melo souhaite quitter l’Italie et l’international bosnien ne fait plus l’unanimité au Barça. La piste menant au milieu brésilien de la Juventus a été validée par Xavi qui apprécie son profil. Arthur ne serait pas contre un retour en Catalogne pour accomplir son rêve : s’imposer au FC Barcelone.

Barça Mercato : Le FC Barcelone est sur tous les fronts

Toujours en négociation pour la vente de Frenkie de Jong, le FC Barcelone souhaite que le dossier se règle au plus vite. Les Blaugranas réclament 85 millions d’euros sans bonus pour l’international néerlandais et Manchester United se rapproche de ce montant. Ainsi, le transfert de Frenkie de Jong pourrait être bouclé dans les prochains jours.

En parallèle de cette vente, le FC Barcelone négocie pour la venue de Robert Lewandowski. Le Barça propose 40 millions d’euros, tandis que le Bayern se montre intransigeant. Les Bavarois auraient fixé un prix entre 50 et 60 millions d’euros pour le buteur polonais. Cependant, les Catalans doivent boucler la vente de Frenkie de Jong pour accéder aux demandes du Bayern Munich.