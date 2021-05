PSG Mercato : 50M€, une opération colossale prévue avec la Juve ?

Publié par JEAN-LUC D le 25 mai 2021 à 19:00

Après la sortie de Nasser Al-Khelaïfi sur le mercato estival, les lignes bougent déjà en coulisses au PSG. Leonardo, le directeur sportif du club de la capitale, s’active pour faire de belles affaires et améliorer l’effectif de Mauricio Pochettino. Une grosse opération serait même dans les tuyaux avec la Juventus Turin.

Mauro Icardi poussé vers la sortie au PSG

Transféré définitivement l’été dernier contre un chèque de 50 millions d’euros après une belle saison 2019-2020 en prêt de l’Inter Milan, Mauro Icardi va déjà faire ses valises. D’après les indiscrétions du journal L’Équipe, les dirigeants du Paris Saint-Germain ont d’ores et déjà signifié à Wanda Nara, épouse et agent de l’international argentin, qu’elle doit trouver un nouveau point de chute pour son protégé en vue de la saison prochaine. D’ailleurs, le possible départ de Mauro Icardi n’est même plus un sujet tabou en interne au PSG, bien au contraire.

L’attaquant de 28 ans ne cache pas non plus sa volonté de quitter le club parisien et de retourner en Italie cet été. Cela tombe bien puisque Leonardo veut en profiter pour frapper un joli coup du côté de la Juventus Turin.

Mercato PSG : un proche de Neymar échangé contre Mauro Icardi ?

Selon les renseignements de Calciomercato, Arthur Melo pourrait débarquer au PSG dans les semaines à venir. À la recherche de renforts au milieu de terrain, le directeur sportif du club parisien songe notamment à un échange entre l’international brésilien de 24 ans et Icardi, que la Juve veut pour renforcer son attaque. Un deal gagnant-gagnant pour les deux clubs puisque les deux joueurs ont à peu près la même valeur, entre 45 et 50 millions d’euros.

La Vieille Dame et le vice-champion de France pourraient donc se renforcer mutuellement sans débourser aucune indemnité de transfert. Outre la Juventus Turin, l’AS Roma et l’AC Milan sont aussi chauds pour récupérer le numéro 9 du Paris Saint-Germain.

Affaire à suivre…