OM Mercato : Flash, Sampaoli évoque un possible départ cet été

Publié par Timothée Jean le 19 mai 2022 à 17:26

OM Mercato : Sampaoli entretient le doute sur son avenir

Arrivé à l’Olympique de Marseille en mars 2021, Jorge Sampaoli réalise dans l’ensemble un bon travail sur le banc marseillais. La direction de l’OM est en tout cas satisfaite de son travail et aimerait prolonger son contrat expirant en juin 2023. C’est notamment le souhait affiché par le président marseillais Pablo Longoria. Sauf que le coach argentin ne montre jusqu’ici aucun empressement pour signer un nouveau bail. Et ses dernières déclarations sèment sérieusement le doute sur son avenir à Marseille.

Présent en conférence de presse, Jorge Sampaoli a en effet expliqué qu’il n’est pas du tout certain de prolonger son aventure sur le banc de l’Olympique de Marseille. « Je ne sais pas si je serai là l'année prochaine », a-t-il déclaré devant les médias, avant d’expliquer qu’il reste pour le moment concentré sur le grand objectif du club : la qualification pour la prochaine Ligue des Champions.

OM Mercato : Jorge Sampaoli met la pression sur ses dirigeants

L’avenir de Jorge Sampaoli dépendra donc en grande partie des ambitions du club la saison prochaine, surtout en cas de qualification pour la prochaine C1. L’Argentin aimerait avoir des garanties sur son prochain recrutement afin de composer une équipe compétitive la saison prochaine. Raison pour laquelle il explique que « si l’objectif est plus économique que sportif, ça ajoute de la pression et ce n’est pas normal, c’est ce qui s’est passé pour l’OM lors de la dernière campagne en LdC et c’était triste de voir ça, de voir ces résultats. Les 60 000 spectateurs seront toujours là, mais il faut être sincère et tout le club doit suivre, le président, l'actionnaire, tout le monde, pour ce genre de compétition, il faut être compétitif ». Un mercato ambitieux devrait ainsi convaincre l'Argentin de poursuivre son aventure à Marseille. Dans le cas contraire, une rupture de contrat entre l’entraîneur et le club n’est pas à exclure.