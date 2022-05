OM Mercato : Marseille réactive une piste superbe en Serie A

Publié par Timothée Jean le 19 mai 2022 à 15:26

OM Mercato : En prévision du futur départ de Boubacar Kamara, la direction marseillaise a réactivé une belle piste en Série A.

OM Mercato : Longoria revient à la charge pour Jordan Veretout

Alors que le mercato estival se rapproche à grands pas, l'Olympique de Marseille s’active déjà en coulisse pour régler certains dossiers. Entre les fins de prêt et les fins de contrat, comme c’est le cas avec Boubacar Kamara, la direction marseillaise a du pain sur la planche. Le président de l’ OM, Pablo Longoria et ses équipes sont déjà à l’œuvre pour faire venir de nouveaux renforts.

La priorité du club phocéen sera sans doute d’attirer un nouveau milieu de terrain cet été afin de compenser le futur départ de Boubacar Kamara. Et si les noms d’Étienne Capoue et Romain Saïss (également visé par l'OL et le SRFC) sont évoqués pour le remplacer, c’est finalement du côté de l’AS Rome que l’ OM pourrait réaliser une superbe opération. En effet, les dirigeants marseillais font en ce moment même le forcing pour espérer arracher la signature de Jordan Veretout. Comme l’indique le média Calciomercato, les responsables sont revenus à la charge pour le milieu de terrain romain, avec une nouvelle proposition pour son transfert.

15 millions d’euros pour Jordan Veretout

L’Olympique de Marseille aurait ainsi renoué le contact avec les dirigeants de l’AS Rome en vue d’un transfert de l'international français. Par cette approche concrète, les Phocéens veulent dans un premier temps ficeler le deal avec le club italien avant d'intensifier les discussions avec le joueur. La source explique que l’ OM aurait formulé une offre proche des 15 millions d'euros réclamés par la Louve pour son transfert. Marseille semble donc bien parti pour finaliser l'arrivée de l’ancien Nantais.

De son côté, Jordan Veretout n’aurait pas l’intention de poursuivre chez les Giallorossi où son contrat expire en juin 2024. Enclin à un départ après avoir perdu en protagonisme sous José Mourinho cette deuxième partie de saison, le milieu de terrain de 29 ans n’exclut pas un retour en Ligue 1. De très bon augure pour Jorge Sampaoli et les siens donc...