RC Lens Mercato : Grosse bataille pour un international tricolore

RC Lens Mercato : Deux clubs de Ligue 1 seraient à la lutte pour recruter Jonathan Clauss, récemment passé international tricolore.

Actuel 7e de Ligue 1 Uber Eats, le Racing Club de Lens croit toujours en ses chances de terminer en Coupe d’Europe la saison prochaine. Le RC Lens peut au moins terminer à la 5e place du championnat. Alors que les Sang et or vont tenter d’arracher une place en Coupe d’Europe, leur prochain mercato devrait être agité. Capitaine de Lens, Seko Fofana pourrait notamment quitter le club artésien. Le milieu ivoirien serait dans le viseur de l’Olympique de Marseille. L’OM cherche à compenser le futur départ de Boubacar Kamara. Le milieu défensif est en fin de contrat et devrait quitter son club formateur en tant que joueur. Outre Fofana, Jonathan Clauss susciterait également l’intérêt de Marseille selon les informations du Quotidien du Sport.

Un rival parti pour concurrencer Marseille pour Clauss

Selon le journal régional, l’Olympique de Marseille ne serait pas le seul club de l’élite intéressé par Jonathan Clauss. L’arrière droit de 29 ans serait également sur les tablettes de l’OGC Nice. Outre ce rival azuréen, le club phocéen devrait aussi composer avec la concurrence de plusieurs écuries étrangères. Des clubs anglais, dont Aston Villa, et les Espagnols de Valence et Villarreal seraient dans les rangs pour recruter l’arrière droit. Lequel n’a encore rien tranché au sujet de son avenir. Il avait d’ailleurs entretenu le flou sur son avenir à un an de l’expiration de son contrat. « Pour le moment, c’est assez flou. Aujourd’hui, j’ai un contrat, je suis Lensois et, pour l’instant, je reste Lensois la saison prochaine », indiquait-il récemment au micro de RMC Sport.

L’international tricolore avait rejoint le Racing Club de Lens en 2020 en tant que joueur libre en provenance de l’Armenia Bielefield. Il a de nouveau réalisé une campagne satisfaisante avec ses 5 réalisations et ses 11 passes décisives.