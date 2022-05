PSG Mercato : Après Mbappé, Dembélé proche de signer au Paris SG ?

Publié par JEAN-LUC D le 22 mai 2022 à 15:23

PSG Mercato : Après la prolongation de Kylian Mbappé, le Paris SG s’active sur d’autres gros dossiers, notamment Ousmane Dembélé, en fin de contrat au Barça.

PSG Mercato : Ousmane Dembélé, priorité pour la succession de Di Maria

Après les adieux d’Angel Di Maria samedi soir au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain se penche désormais sur la succession de l’ailier argentin. Et pour remplacer El Fideo, le club de la capitale aurait acté une piste de manière définitive, celle menant à Ousmane Dembélé. Le journaliste Santi Aouna explique à cet effet que la non-prolongation de Di Maria avait également pour but de laisser une place en attaque pour le milieu offensif du FC Barcelone, qui est le choix préférentiel de Nasser Al-Khelaïfi pour le couloir droit.

Le spécialiste mercato de Foot Mercato précise notamment que le Paris SG « a des arguments à faire valoir et a pour objectif de remettre au cœur du sujet l'accord verbal discuté en janvier. C'est en ce sens que Dembélé et son agent ont besoin d'être rassurés. » Toutefois, avec la prolongation de Mbappé, le club de la capitale aurait déjà envoyé un signal fort à l’ancien attaquant du Borussia Dortmund, en plein doute sur son avenir avec les Blaugranas. Et pour tenter de parvenir rapidement à un accord définitif dans ce dossier, le président parisien mènerait lui-même les négociations.

PSG Mercato : Al-Khelaïfi impliqué personnellement pour Dembélé

Alors que le FC Barcelone n’a pas les moyens pour offrir à Ousmane Dembélé le salaire qu’il souhaite, le Paris Saint-Germain pourrait en profiter pour chiper l’international français de 25 ans. Le journaliste Santi Aouna ajoute que Moussa Sissoko, l’agent du joueur formé au Stade Rennais, aurait récemment discuté avec Nasser Al-Khelaïfi. De son côté, Loïc Tanzi de RMC Sport assure que le fait que se soit Al-Khelaïfi qui mène directement les pourparlers avec le clan Dembélé est la preuve que l’organigramme du PSG va connaître des bouleversements radicaux.

À suivre donc…